Хабар 4000 доларів за вступ до ДФТГ: в Одесі затримали солдата

Затриманий в Одесі солдат. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі військовослужбовець за гроші обіцяв допомогти чоловікові стати членом добровольчого формування територіальної громади. Насправді це дозволяло уникнути реальної служби, залишаючись "на папері" військовим.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

45-річний солдат, вимагав від військовозобов’язаного 4000 доларів. За ці кошти він обіцяв використати свій "вплив" і оформити чоловіка у добровольче формування територіальної громади. Зловмисник запевняв, що з посвідченням член ДФТГ рахуватиметься військовослужбовцем, але уникне мобілізації. Фігурант також попереджав, що без грошей "питання не вирішиться" і виникнуть труднощі під час оформлення. Після передачі коштів його затримали, а гроші вилучили.

Що загрожує

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням. Йому загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 605 тисяч гривень. Наразі слідство триває, правоохоронці перевіряють, чи могли бути причетні інші особи.

