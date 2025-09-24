Відео
Уникнути мобілізації за 4 тис. дол. — схема одеського військового

Уникнути мобілізації за 4 тис. дол. — схема одеського військового

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 11:19
Хабар 4000 доларів за вступ до ДФТГ: в Одесі затримали солдата
Затриманий в Одесі солдат. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі військовослужбовець за гроші обіцяв допомогти чоловікові стати членом добровольчого формування територіальної громади. Насправді це дозволяло уникнути реальної служби, залишаючись "на папері" військовим.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

45-річний солдат, вимагав від військовозобов’язаного 4000 доларів. За ці кошти він обіцяв використати свій "вплив" і оформити чоловіка у добровольче формування територіальної громади. Зловмисник запевняв, що з посвідченням член ДФТГ рахуватиметься військовослужбовцем, але уникне мобілізації. Фігурант також попереджав, що без грошей "питання не вирішиться" і виникнуть труднощі під час оформлення. Після передачі коштів його затримали, а гроші вилучили.

Що загрожує

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням. Йому загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 605 тисяч гривень. Наразі слідство триває, правоохоронці перевіряють, чи могли бути причетні інші особи.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали псевдопрокурора, який хотів вивезти чоловіків з країни. Також ми повідомляли, що прикордонник допомагав військовозабов'язаним чоловікам втекти до Придністров'я.

Одеса хабар Одеська область Кримінал Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
