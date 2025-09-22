Прикордонник на Одещині переправляв ухилянтів у Придністров’я

На Одещині прикордонник організував канал втечі для військовозобов’язаних чоловіків до невизнаного Придністров’я. За переправлення через "чорний коридор" він вимагав тисячі доларів. Ділка затримали одразу після отримання грошей.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Правоохоронці встановили, що інспектор прикордонної служби запропонував одному з чоловіків "допомогти" виїхати з України за 4,5 тисячі доларів. Він надав клієнту інструкції, показав у спеціальному додатку ділянки, де можна незаконно перейти кордон, і домовився про зустріч. У день втечі після отримання всієї суми чоловіка затримали співробітники ДБР, СБУ та прикордонники.

Що загрожує

Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За цією статтею передбачено до 9 років ув’язнення. Слідство триває, перевіряють інші факти його можливої діяльності.

