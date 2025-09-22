Відео
Прикордонник допомагав перейти до Придністров'я чоловікам — ціна

Прикордонник допомагав перейти до Придністров'я чоловікам — ціна

Дата публікації: 22 вересня 2025 12:10
Прикордонник на Одещині переправляв ухилянтів у Придністров’я
Затриманий правоохоронець на Одещині. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині прикордонник організував канал втечі для військовозобов’язаних чоловіків до невизнаного Придністров’я. За переправлення через "чорний коридор" він вимагав тисячі доларів. Ділка затримали одразу після отримання грошей. 

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Правоохоронці встановили, що інспектор прикордонної служби запропонував одному з чоловіків "допомогти" виїхати з України за 4,5 тисячі доларів. Він надав клієнту інструкції, показав у спеціальному додатку ділянки, де можна незаконно перейти кордон, і домовився про зустріч. У день втечі після отримання всієї суми чоловіка затримали співробітники ДБР, СБУ та прикордонники.

Що загрожує

Йому вже повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За цією статтею передбачено до 9 років ув’язнення. Слідство триває, перевіряють інші факти його можливої діяльності.

Нагажаємо, ми писали, що на Одещині викрили чоловіка, який допомагав тікати ухилянтам. Також ми писали, що в Одеській області затримали ділків, які організували схеми втечі військовзабов'язаних.

 

Одеса кордон Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
