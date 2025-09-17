Затримано легковик із пасажирами за незаконну переправу

Затримані на кордоні чоловіки. Фото: Державна прикордонні служба

Шестеро чоловіків намагалися незаконно потрапити з Одещини до придністровського сегменту кордону. Кожен із пасажирів сплатив гроші невідомому адміну телеграм-каналу, який мав їх допомогти втекти. Водія та пасажирів перевіряють правоохоронці.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Деталі втечі

В Роздільнянському районі прикордонники зупинили легковик, в якому їхали п’ять чоловіків та водій. Поїздкою керував адміністратор одного з телеграм-каналів, який отримав від кожного пасажира по 9 тис. доларів на криптогаманець. Чоловіки прибули з Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей і замовили таксі до кордону за порадою адміна.

Що загрожує

Подорож тривала недовго — усіх затримали прикордонники. Причетність водія до протиправної діяльності наразі встановлюється. П’ятьох пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності. Санкція за таке правопорушення включає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 — 8500 грн) або адміністративний арешт до 15 діб, з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення. Матеріали справ передані до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі судитимуть чиновника міської ради, якого спіймали на хабарі. Також ми повідомляли, що за спробу дати хабар прикордоннику житель Одещини отримав вирок.