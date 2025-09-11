Відео
Головна Одеса За спробу хабара одеському прикордоннику отримав 7 років — деталі

За спробу хабара одеському прикордоннику отримав 7 років — деталі

Дата публікації: 11 вересня 2025 18:13
7 років в’язниці за спробу дати хабар прикордоннику на Одещині
Чоловік, якого затримали за хабар. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одешині чоловік намагався дати хабар прикордоннику та незаконно переправити двох чоловіків через кордон. За спробу тепер сидітиме за ґратами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Хабар прикордоннику

За даними слідства 36-річний мешканець Великомихайлівської громади намагався організувати незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Молдови. За послугу ділок вимагав 10 000 доларів, які клієнти мали перерахувати на криптогаманець після перетину кордону.

Щоб реалізувати план, правопорушник запропонував прикордоннику 3 000 доларів хабара. Охоронець кордону доповів про пропозицію керівництву, після чого правоохоронці задокументували злочин. Під час передачі авансу у розмірі 1 500 доларів ділка затримали, гроші вилучили як речові докази.

Яке покарання

Слідчі висунули обвинувачення за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та надання неправомірної вигоди службовій особі. Великомихайлівський районний суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 7 років ув’язнення, конфіскацію майна та заборону обіймати посади, пов’язані з охороною кордону або державними функціями, на три роки.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали ділків, які хотіли переправити військовозабов'язаних чоловіків за кордон. Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть скандального ексчиновника.

Одеса хабар прикордонники Одеська область Новини Одеси мобілізація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
