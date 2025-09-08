Відео
Вимагав хабар із цивільного — в Одесі затримали працівника ТЦК

Вимагав хабар із цивільного — в Одесі затримали працівника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:49
В Одесі військовий вимагав хабар за визнання непридатним
Хабар, який вилучили у співробітника ТЦК. Фото: Головне управління нацполіції

Співробітник Одеського територіального центру комплектування вимагав гроші за допомогу військовозобов’язаному у знятті з розшуку та визнанні непридатним до служби. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

До спеціаліста одного з відділів Одеського РТЦК та СП звернувся військовозобов’язаний чоловік по консультацію. У відповідь посадовець запропонував за 25 тисяч гривень "вирішити питання" — зняти його з бази розшуку та допомогти пройти військово-лікарську комісію так, щоб його визнали непридатним до служби. Хабар він отримував частинами, а після повної передачі грошей його затримали.

Яке покарання

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили військовослужбовцю про підозру за зловживання впливом, поєднане з вимаганням. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Одеса
Затримання співробітника ТЦК. Фото: Головне управління національної поліції

Нагадаємо, ми писали, що у Сухопутних військах відреагували на скандали з хабарями у ТЦК. Також ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку не у "Резерв+".

 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
