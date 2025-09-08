Видео
Главная Одесса Вымогал взятку с гражданского — в Одессе задержали работника ТЦК

Вымогал взятку с гражданского — в Одессе задержали работника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:49
В Одессе военный требовал взятку за признание непригодным к службе
Взятка, которую изъяли у сотрудника ТЦК. Фото: Главное управление нацполиции

Сотрудник Одесского территориального центра комплектования требовал деньги за помощь военнообязанному в снятии с розыска и признании непригодным к службе. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

К специалисту одного из отделов Одесского РТЦК и СП обратился военнообязанный мужчина за консультацией. В ответ чиновник предложил за 25 тысяч гривен "решить вопрос" —  снять его с базы розыска и помочь пройти военно-врачебную комиссию так, чтобы его признали непригодным к службе. Взятку он получал частями, а после полной передачи денег его задержали.

Какое наказание

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили военнослужащему о подозрении за злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Одеса
Задержание сотрудника ТЦК. Фото: Главное управление национальной полиции

Напомним, мы писали, что в Сухопутных войсках отреагировали на скандалы со взятками в ТЦК. Также мы сообщали о том, можно ли оплатить штраф за нарушение воинского учета не в "Резерв+".

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
