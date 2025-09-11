Суд над ексчиновником Одеси за невиконання рішень феміди

Ексчиновник міськради Марат Касімов. Фото: Одеська міська рада

Ексдиректора департаменту Одеської міськради підозрюють у навмисному невиконанні рішень судів щодо видачі дозвільних документів на будівництво житлових багатоповерхівок. Посадовцю загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Правоохоронці скерували обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків директора одного з департаментів Одеської міськради. За даними слідства, компанія звернулася до міськради по містобудівні умови для зведення двох багатоповерхівок у Київському районі. Чиновник відмовив, а після рішення суду, який визнав дії безпідставними, продовжував ухилятися від виконання.

Зрештою він видав дозвіл, але всупереч ухвалі суду дозволив будівництво не на 50, а лише на 30 метрів. Це знову стало невиконанням рішення, що набрало законної сили.

Про кого йде мова

Ймовірно йдеться про Марата Касімова, який виконував обов’язки директора департаменту архітектури та містобудування. Йому загрожує штраф або до 5 років ув’язнення з можливим позбавленням права обіймати посади строком до трьох років.

У суді також перебуває інша справа проти цього чиновника — за підозрою у хабарництві. На початку березня його затримали під час отримання хабаря за видачу дозволу на будівельні роботи.

Що відомо про чиновника

Марат Касимов працював заступником директора департаменту архітектури Одеської міськради, а з жовтня 2017 року виконував обов’язки керівника підрозділу. Саме в цей період ДБР проводило обшуки у міськраді у справі про зведення житлового комплексу "Морська резиденція" на території рекреаційної зони.

