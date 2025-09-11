Суд над экс-чиновником Одессы за невыполнение решений фемиды

Экс-чиновник горсовета Марат Касимов. Фото: Одесский городской совет

Экс-директора департамента Одесского горсовета подозревают в умышленном невыполнении решений судов о выдаче разрешительных документов на строительство жилых многоэтажек. Чиновнику грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Правоохранители направили обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора одного из департаментов Одесского горсовета. По данным следствия, компания обратилась в горсовет за градостроительными условиями для возведения двух многоэтажек в Киевском районе. Чиновник отказал, а после решения суда, который признал действия безосновательными, продолжал уклоняться от выполнения.

В конце концов он выдал разрешение, но вопреки постановлению суда разрешил строительство не на 50, а лишь на 30 метров. Это снова стало невыполнением решения, вступившего в законную силу.

О ком идет речь

Вероятно речь идет о Марате Касимове, который исполнял обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства. Ему грозит штраф или до 5 лет заключения с возможным лишением права занимать должности сроком до трех лет.

В суде также находится другое дело против этого чиновника — по подозрению во взяточничестве. В начале марта его задержали во время получения взятки за выдачу разрешения на строительные работы.

Что известно о чиновнике

Марат Касимов работал заместителем директора департамента архитектуры Одесского горсовета, а с октября 2017 года исполнял обязанности руководителя подразделения. Именно в этот период ГБР проводило обыски в горсовете по делу о возведении жилого комплекса "Морская резиденция" на территории рекреационной зоны.

