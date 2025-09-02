Из Одесского городского совета уволили Юрия Пискуна

Начальник одного из управлений горсовета Юрий Пискун. Фото: Сергей Стерненко

В Одессе уволили Юрия Пискуна, начальника Управления инженерной защиты территории и развития побережья городского совета. Он написал заявление по собственному желанию, и мэр подписал распоряжение.



Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения городского головы Геннадия Труханова.

Увольнение чиновника

Начальник Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Юрий Пискун официально уволен с должности. Распоряжение об этом мэр Одессы подписал. В документе указано, что чиновник уволен "по соглашению сторон" — на основании его заявления.

Что известно о Пискуне

Юрий Пискун хорошо известен одесситам еще с 2015 года, когда возглавлял военкомат области. Тогда его задержали вместе с подчиненным во время получения взятки в 1,7 тысячи долларов. Следователи также обвиняли его в создании организованной группы для вымогательства денег.



После ареста Пискун вышел под залог в 1,1 миллиона гривен, однако в декабре 2016 года его снова взяли под стражу из-за нарушения условий залога. Впоследствии он покинул Одессу и некоторое время жил в поселке Авангард, а его адвокаты не появлялись на судебные заседания.

