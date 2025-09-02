Видео
Главная Одесса В Одессе уволили скандального чиновника — кого именно

В Одессе уволили скандального чиновника — кого именно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 11:46
Из Одесского городского совета уволили Юрия Пискуна
Начальник одного из управлений горсовета Юрий Пискун. Фото: Сергей Стерненко

В Одессе уволили Юрия Пискуна, начальника Управления инженерной защиты территории и развития побережья городского совета. Он написал заявление по собственному желанию, и мэр подписал распоряжение.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения городского головы Геннадия Труханова.

Увольнение чиновника

Начальник Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Юрий Пискун официально уволен с должности. Распоряжение об этом мэр Одессы подписал. В документе указано, что чиновник уволен "по соглашению сторон" — на основании его заявления.

Что известно о Пискуне

Юрий Пискун хорошо известен одесситам еще с 2015 года, когда возглавлял военкомат области. Тогда его задержали вместе с подчиненным во время получения взятки в 1,7 тысячи долларов. Следователи также обвиняли его в создании организованной группы для вымогательства денег.

После ареста Пискун вышел под залог в 1,1 миллиона гривен, однако в декабре 2016 года его снова взяли под стражу из-за нарушения условий залога. Впоследствии он покинул Одессу и некоторое время жил в поселке Авангард, а его адвокаты не появлялись на судебные заседания.

Напомним, мы сообщали, что ВСП уволил судью из Одессы Викторию Литвинову. Также мы писали, что судья из Одесской области получил условный срок.

Одесса Геннадий Труханов чиновники Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
