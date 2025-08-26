Угоду із суддею Олександром Боярським з Одещини ухвалено ВАКСом

Олександр Боярський. Фото: Антикорупційний вимір

Суддя Білгород-Днівстровського суду на Одещині Олександр Боярський пішов на угоду, завдяки чому 6 років ув'язнення було замінено умовним терміном. Фігуранта підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляють журналісти видання "Антикорупційний вимір" із зали засідань.

Рішення суду

Вищий антикорупційний суд ухвалив угоду із суддею Олександром Боярським. Внаслідок чого його звільнили від 6 років ув'язнення із трирічним випробувальним терміном. Також він отримав заборону протягом 3 років обіймати певні посади. Крім того, у фігуранта конфіскують 20 тис. доларів та 200 тис. гривень. А ще підсудний зобов'язався перерахувати 1,06 млн гривень застави на потреби ЗСУ.



Додамо, завдяки показанням Олександра Боярського вдалось викрити ще двох фігурантів справи — голову суду Валентина Заверюху, суддю Сергія Савицького, адвоката Станіслава Клименка.

Справа Олександра Боярського

Олександр Боярський, за даними слідства, мав підтвердити факт того, що людина призовного віку постійно доглядає особу, яка потребує цього за станом здоров'я. Завдяки цьому рішенню чоловік міг би отримати відстрочку від мобілізації. Адвокат розповіла, що хабар передавала через довірену особу, яка зустрілася із суддею в одеському кафе "Маестро" та поклала у бардачок його авто 400 доларів США.

Його затримали за місцем проживання у Білгород-Дністровському, проте суддя вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу суддів на Одещині. А також про те, у чому підозрюють Валентина Заверюху.