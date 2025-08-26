Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Суддя на Одещині отримав умовний термін — за що

Суддя на Одещині отримав умовний термін — за що

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 18:15
Угоду із суддею Олександром Боярським з Одещини ухвалено ВАКСом
Олександр Боярський. Фото: Антикорупційний вимір

Суддя Білгород-Днівстровського суду на Одещині Олександр Боярський пішов на угоду, завдяки чому 6 років ув'язнення було замінено умовним терміном. Фігуранта підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляють журналісти видання "Антикорупційний вимір" із зали засідань.

Реклама
Читайте також:

Рішення суду

Вищий антикорупційний суд ухвалив угоду із суддею Олександром Боярським. Внаслідок чого його звільнили від 6 років ув'язнення із трирічним випробувальним терміном. Також він отримав заборону протягом 3 років обіймати певні посади. Крім того, у фігуранта конфіскують 20 тис. доларів та 200 тис. гривень. А ще підсудний зобов'язався перерахувати 1,06 млн гривень застави на потреби ЗСУ.

Додамо, завдяки показанням Олександра Боярського вдалось викрити ще двох фігурантів справи — голову суду Валентина Заверюху, суддю Сергія Савицького,  адвоката Станіслава Клименка.

Справа Олександра Боярського

Олександр Боярський, за даними слідства, мав підтвердити факт того, що людина призовного віку постійно доглядає особу, яка потребує цього за станом здоров'я. Завдяки цьому рішенню  чоловік міг би отримати відстрочку від мобілізації. Адвокат розповіла, що хабар передавала через довірену особу, яка зустрілася із суддею в одеському кафе "Маестро" та поклала у бардачок його авто 400 доларів США.

Його затримали за місцем проживання у Білгород-Дністровському, проте суддя вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу суддів на Одещині. А також про те, у чому підозрюють Валентина Заверюху.

Одеса судді ВАКС Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації