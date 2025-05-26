ВАКС затвердив угоду між прокурором та адвокатом Тетяною Бережною, яка дала хабар судді

Тетяна Бережна. Фото: forbes

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та адвокатом Тетяною Бережною, за якою вона визнала себе винною у дачі хабара. Жінка погодилась допомогти слідству у справі щодо схеми судів, котрі допомагали чоловікам ухилятися від призову.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

За даними слідства, за гроші суддя Олександр Боярський мав підтвердити факт того, що людина призовного віку постійно доглядає особу, яка потребує цього за станом здоров'я. Завдяки цьому рішенню чоловік міг би отримати відстрочку від мобілізації. Адвокат розповіла, що хабар передавала через довірену особу, яка зустрілася із суддею в одеському кафе "Маестро" та поклала у бардачок його авто 400 доларів США.

Що вирішив суд

Тетяні Бережній присудили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, які замінили одним роком випробувального терміну. Жінка погодилася визнати провину, співпрацювати зі слідством у провадженні щодо організованої групи у Білгород-Дністровському суді та перерахувати 500 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

Справа суддів

У січні 2024 року СБУ разом із НАБУ затримали суддю з Білгород-Дністровського. За даними слідства, він брав хабарі у розмірі 3,5 тисяч доларів за ухвалення рішень, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За свідченнями Бережної вдалося встановити фігурантів "судійської ОПГ", до якої були причетні щонайменше 13 осіб. Тільки у Білгород-Дністровському суді було винесено понад 1000 рішень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського шахрая, який заробляв на хворих людях. А також про бронь від мобілізації за 950 доларів.