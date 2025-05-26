ВАКС утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Татьяной Бережной, которая дала взятку судье

Татьяна Бережная. Фото: forbes

Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Татьяной Бережной, по которому она признала себя виновной в даче взятки. Женщина согласилась помочь следствию по делу о схеме судов, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

По данным следствия, за деньги судья Александр Боярский должен был подтвердить факт того, что человек призывного возраста постоянно ухаживает за лицом, которое нуждается в этом по состоянию здоровья. Благодаря решению мужчина мог бы получить отсрочку от мобилизации. Адвокат рассказала, что взятку передавала через доверенное лицо, которое встретилось с судьей в одесском кафе "Маэстро" и положило в бардачок его авто 400 долларов США.

Что решил суд

Татьяне Бережной присудили наказание в виде четырех лет лишения свободы, которые заменили одним годом испытательного срока. Женщина согласилась признать вину, сотрудничать со следствием в производстве по организованной группе в Белгород-Днестровском суде и перечислить 500 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Дело судей

В январе 2024 года СБУ вместе с НАБУ задержали судью из Белгород-Днестровского. По данным следствия, он брал взятки в размере 3,5 тысячи долларов за принятие решений, позволявших мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. По свидетельству Бережной удалось установить фигурантов "судейской ОПГ", к которой были причастны по меньшей мере 13 человек. Только в Белгород-Днестровском суде было принято более 1000 таких решений.

Напомним, недавно мы писали об одесском мошеннике, который зарабатывал на больных людях. А также о броне от мобилизации за 950 долларов.