ВАКС утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Татьяной Бережной, которая дала взятку судье

Дело судей на Одесчине — новые подробности схем с уклонистами
Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Татьяной Бережной, по которому она признала себя виновной в даче взятки. Женщина согласилась помочь следствию по делу о схеме судов, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
По данным следствия, за деньги судья Александр Боярский должен был подтвердить факт того, что человек призывного возраста постоянно ухаживает за лицом, которое нуждается в этом по состоянию здоровья. Благодаря решению мужчина мог бы получить отсрочку от мобилизации. Адвокат рассказала, что взятку передавала через доверенное лицо, которое встретилось с судьей в одесском кафе "Маэстро" и положило в бардачок его авто 400 долларов США.
Что решил суд
Татьяне Бережной присудили наказание в виде четырех лет лишения свободы, которые заменили одним годом испытательного срока. Женщина согласилась признать вину, сотрудничать со следствием в производстве по организованной группе в Белгород-Днестровском суде и перечислить 500 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.
Дело судей
В январе 2024 года СБУ вместе с НАБУ задержали судью из Белгород-Днестровского. По данным следствия, он брал взятки в размере 3,5 тысячи долларов за принятие решений, позволявших мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. По свидетельству Бережной удалось установить фигурантов "судейской ОПГ", к которой были причастны по меньшей мере 13 человек. Только в Белгород-Днестровском суде было принято более 1000 таких решений.
Напомним, недавно мы писали об одесском мошеннике, который зарабатывал на больных людях. А также о броне от мобилизации за 950 долларов.
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