Главная Одесса Судья на Одесчине получил условный срок — за что

Судья на Одесчине получил условный срок — за что

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:15
Соглашение с судьей Александром Боярским из Одесской области принято ВАКСом
Александр Боярский. Фото: Антикоррупционное измерение

Судья Белгород-Дневстровского суда Одесской области Александр Боярский пошел на сделку, благодаря чему 6 лет заключения были заменены условным сроком. Фигуранта подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщают журналисты издания "Антикоррупционное измерение" из зала заседаний.

Читайте также:

Решение суда

Высший антикоррупционный суд принял соглашение с судьей Александром Боярским. В связи с этим его освободили от 6 лет заключения с трехлетним испытательным сроком. Также он получил запрет в течение 3 лет занимать определенные должности. Кроме того, у фигуранта конфискуют 20 тыс. долларов и 200 тыс. гривен. А еще подсудимый обязался перечислить 1,06 млн гривен залога на нужды ВСУ.

Добавим, благодаря показаниям Александра Боярскому удалось разоблачить еще двух фигурантов дела — главу суда Валентина Заверюху, судью Сергея Савицкого, а адвоката Станислава Клименко.

Дело Александра Боярского

Александр Боярский, по данным следствия, должен был подтвердить факт того, что человек призывного возраста постоянно ухаживает за лицом, которое нуждается в этом по состоянию здоровья. Благодаря этому решению мужчина мог бы получить отсрочку от мобилизации. Адвокат рассказала, что взятку передавала через доверенное лицо, которое встретилось с судьей в одесском кафе "Маэстро" и положило в бардачок его авто 400 долларов США.

Его задержали по месту жительства в Белгород-Днестровском, однако судья внес более 1 млн грн залога, чтобы не сидеть в СИЗО.

Напомним, недавно мы писали о деле судей в Одесской области. А также о том, в чем подозревают Валентина Заверюху.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
