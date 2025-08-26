Соглашение с судьей Александром Боярским из Одесской области принято ВАКСом

Александр Боярский. Фото: Антикоррупционное измерение

Судья Белгород-Дневстровского суда Одесской области Александр Боярский пошел на сделку, благодаря чему 6 лет заключения были заменены условным сроком. Фигуранта подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщают журналисты издания "Антикоррупционное измерение" из зала заседаний.

Решение суда

Высший антикоррупционный суд принял соглашение с судьей Александром Боярским. В связи с этим его освободили от 6 лет заключения с трехлетним испытательным сроком. Также он получил запрет в течение 3 лет занимать определенные должности. Кроме того, у фигуранта конфискуют 20 тыс. долларов и 200 тыс. гривен. А еще подсудимый обязался перечислить 1,06 млн гривен залога на нужды ВСУ.



Добавим, благодаря показаниям Александра Боярскому удалось разоблачить еще двух фигурантов дела — главу суда Валентина Заверюху, судью Сергея Савицкого, а адвоката Станислава Клименко.

Дело Александра Боярского

Александр Боярский, по данным следствия, должен был подтвердить факт того, что человек призывного возраста постоянно ухаживает за лицом, которое нуждается в этом по состоянию здоровья. Благодаря этому решению мужчина мог бы получить отсрочку от мобилизации. Адвокат рассказала, что взятку передавала через доверенное лицо, которое встретилось с судьей в одесском кафе "Маэстро" и положило в бардачок его авто 400 долларов США.

Его задержали по месту жительства в Белгород-Днестровском, однако судья внес более 1 млн грн залога, чтобы не сидеть в СИЗО.

Напомним, недавно мы писали о деле судей в Одесской области. А также о том, в чем подозревают Валентина Заверюху.