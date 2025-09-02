З Одеської міської ради звільнили Юрія Піскуна

Начальник одного з управлінь міськради Юрій Піскун. Фото: Сергій Стерненко

В Одесі звільнили Юрія Піскуна, начальника Управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя міської ради. Він написав заяву за власним бажанням, і мер підписав розпорядження.



Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження міського голови Геннадія Труханова.

Звільнення чиновника

Начальник Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради Юрій Піскун офіційно звільнений з посади. Розпорядження про це мер Одеси підписав. У документі зазначено, що чиновника звільнено "за угодою сторін" — на підставі його заяви.

Що відомо про Піскуна

Юрій Піскун добре відомий одеситам ще з 2015 року, коли очолював військкомат області. Тоді його затримали разом із підлеглим під час отримання хабаря у 1,7 тисячі доларів. Слідчі також звинувачували його у створенні організованої групи для вимагання грошей.



Після арешту Піскун вийшов під заставу у 1,1 мільйона гривень, однак у грудні 2016 року його знову взяли під варту через порушення умов застави. Згодом він залишив Одесу і певний час мешкав у селищі Авангард, а його адвокати не з’являлися на судові засідання.

