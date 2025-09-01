Вища рада правосуддя звільнила суддю Вікторію Літвінову

Суддя Вікторія Літвінова. Фото: Судова влада

Вища рада правосуддя звільнила суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову. Вона не вперше опиняється у центрі скандалів через сумнівні декларації та зв’язки з місцевим бізнесменом, тому звільнилася за власним бажанням.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Реклама

Читайте також:

Заява про відставку

Як повідомили у ВРП, підставою для звільнення стала власна заява Літвінової. У декларації за 2024 рік вона зазначила лише 129 гривень відсотків з банківського депозиту та 1,6 тисячі гривень у "скарбничці" ПриватБанку. Також вона задекларувала дві земельні ділянки в Одесі, недобудований будинок та квартиру, яка оформлена на доньку. Окрім того, у документах значиться борг у 700 тисяч гривень перед бізнесменом Геннадієм Коганом.

Корупційні історії

Ім’я Літвінової неодноразово з’являлося у зведеннях НАЗК. У 2019 році їй оголосили догану за недостовірні дані у декларації на 2,8 мільйона гривень. У 2016-му суддя отримала подарунок — 960 тисяч гривень від того ж бізнесмена Когана, за які придбала квартиру в центрі Одеси.

Проти неї також складали протоколи за можливий конфлікт інтересів та порушення антикорупційного законодавства. Частину справ згодом закрили через строки давності, але резонанс у місті залишився.

Нагадаємо, суддю з Одещини покарали через зловживання службовим становищем. Також ми писали, що мера Південноукраїнська на Миколаївщині підозрюють у підробці документів та незаконному працевлаштуванні чиновниці.