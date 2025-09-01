Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандальна одеська суддя залишила посаду — чому

Скандальна одеська суддя залишила посаду — чому

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:14
Вища рада правосуддя звільнила суддю Вікторію Літвінову
Суддя Вікторія Літвінова. Фото: Судова влада

Вища рада правосуддя звільнила суддю Приморського райсуду Одеси Вікторію Літвінову. Вона не вперше опиняється у центрі скандалів через сумнівні декларації та зв’язки з місцевим бізнесменом, тому звільнилася за власним бажанням.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Реклама
Читайте також:

Заява про відставку

Як повідомили у ВРП, підставою для звільнення стала власна заява Літвінової. У декларації за 2024 рік вона зазначила лише 129 гривень відсотків з банківського депозиту та 1,6 тисячі гривень у "скарбничці" ПриватБанку. Також вона задекларувала дві земельні ділянки в Одесі, недобудований будинок та квартиру, яка оформлена на доньку. Окрім того, у документах значиться борг у 700 тисяч гривень перед бізнесменом Геннадієм Коганом.

Корупційні історії

Ім’я Літвінової неодноразово з’являлося у зведеннях НАЗК. У 2019 році їй оголосили догану за недостовірні дані у декларації на 2,8 мільйона гривень. У 2016-му суддя отримала подарунок — 960 тисяч гривень від того ж бізнесмена Когана, за які придбала квартиру в центрі Одеси.

Проти неї також складали протоколи за можливий конфлікт інтересів та порушення антикорупційного законодавства. Частину справ згодом закрили через строки давності, але резонанс у місті залишився.

Нагадаємо, суддю з Одещини покарали через зловживання службовим становищем. Також ми писали, що мера Південноукраїнська на Миколаївщині підозрюють у підробці документів та незаконному працевлаштуванні чиновниці.

Одеса Одеська область судді Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації