Головна Одеса Мера на Миколаївщині перевірять — у чому підозрюють

Мера на Миколаївщині перевірять — у чому підозрюють

Дата публікації: 29 серпня 2025 09:30
Мер Південноукраїнська перевірять - на що саме та яким чином
Валерій Онуфрієнко. Фото: Південноукраїнська міськрада

Мера Південноукраїнська на Миколаївщині Валерія Онуфрієнка перевіряють за фактом підробки документів та незаконного працевлаштування чиновниці. Причиною підозри стала заява його заступника Сергія Горностая.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Скандал у Південноукраїнську

Заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай звернувся зі скаргою до поліції. У ній він стверджував, що мер міста Валерій Онуфрієнко підписав розпорядження про призначення на посаду головного спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю жінки з дипломом Московського державного університету. Цей документ в Україні не проходив необхідні процедури, тому не підтверджує наявність вищої освіти. 

За даними скаржника, мер підробив два офіційні документи, аби працевлаштували жінку. Таким чином йому може інкримінуватися службове підроблення. Крім того, виплати зарплати посадовиці обійшлися громаді у понад 910 тисяч гривень.

Поліція відмовилася відкривати кримінальне провадження, заявивши про відсутність підстав. Але суд погодився з аргументами Сергія Горностая, тому правоохоронці мають провести розслідування і з’ясувати, чи містять дії мера Південноукраїнська склад злочину.

Що відомо про Валерія Онуфрієнко

Валерій Онуфрієнко став міським головою Південноукраїнська у 2020 році. У червні того ж року депутати міської ради відсторонили його від виконання обов’язків мера через агресивну поведінку. А саме: депутат міськради Олександр Миронюк у суді заявив, що бачив, як Онуфрієнко побив свою заступницю Марію Дроздову. Через це було відкрито кримінальне провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень. 

Однак попри відкриту справу, у квітні 2024 року Валерій Онуфрієнко знову обійняв пост мера міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суддю з Одещини, який отримав умовний термін. А також про обшуки у мерії Миколаєва.

Одеса суд Миколаївська область Новини Одеси перевірки
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
