Мэр Южноукраинска проверят - на что именно и каким образом

Валерий Онуфриенко. Фото: Южноукраинский горсовет

Мэра Южноукраинска на Николаевщине Валерия Онуфриенко проверяют по факту подделки документов и незаконного трудоустройства чиновницы. Причиной подозрения стало заявление его заместителя Сергея Горностая.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Скандал в Южноукраинске

Заместитель городского головы Южноукраинска Сергей Горностай обратился с жалобой в полицию. В ней он утверждал, что мэр города Валерий Онуфриенко подписал распоряжение о назначении на должность главного специалиста отдела по связям с общественностью женщины с дипломом Московского государственного университета. Этот документ в Украине не проходил необходимые процедуры, поэтому не подтверждает наличие высшего образования.

По данным заместителя городского главы, мэр подделал два официальных документа, чтобы трудоустроили женщину. Таким образом ему может инкриминироваться служебный подлог. Кроме того, выплаты зарплаты чиновницы обошлись общине в более 910 тысяч гривен.

Полиция отказалась открывать уголовное производство, заявив об отсутствии оснований. Но суд согласился с аргументами Сергея Горностая, поэтому правоохранители должны провести расследование и выяснить, содержат ли действия мэра Южноукраинска состав преступления.

Что известно о Валерии Онуфриенко

Валерий Онуфриенко стал городским головой Южноукраинска в 2020 году. В июне того же года депутаты городского совета отстранили его от исполнения обязанностей мэра из-за агрессивного поведения. А именно: депутат горсовета Александр Миронюк в суде заявил, что видел, как Онуфриенко избил свою заместительницу Марию Дроздову. Из-за этого было открыто уголовное производство о нанесении легких телесных повреждений.

Однако несмотря на открытое дело, в апреле 2024 года Валерий Онуфриенко снова занял пост мэра города.

