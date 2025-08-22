Відео
Обшуки у мерії Миколаєва — у чому підозрюють посадовців

Обшуки у мерії Миколаєва — у чому підозрюють посадовців

Дата публікації: 22 серпня 2025 17:45
Обшуки у Миколаївській міськраді - у чому підозрюють посадовців
Обшук у міськраді. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють посадовців Миколаївської міської ради у зловживанні службовим становищем, через яке було завдано збитки бюджету на суму 1,25 млрд грн. У мерії було проведено обшуки, фігурантам може загрожувати позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Подробиці справи

Миколаївська прокуратура перевіряє обставини зловживань під час проведення посадовцями міської ради конкурсу на закупівлю послуг. Йдеться про договір про сортування сміття на суму 1,25 млрд грн строком на 25 років.

Наразі правоохоронці провели обшуки у міській раді та її структурних підрозділах. В результаті було вилучено документацію та інші речі, які можуть мати доказове значення. Слідчі дії ще тривають. 

Яке покарання загрожує

Правоохоронці кваліфікували дії фігурантів досудового розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Згідно з санкцією цієї статті, фігурантам загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Миколаєві з'явиться завод з сортування сміття. А також про про мобілізацію із побиттям у цьому місті.

Одеса обшуки Миколаїв сміття Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
