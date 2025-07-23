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Головна Одеса Обстріли Миколаєва — яка ситуація у прифронтовому місті

Обстріли Миколаєва — яка ситуація у прифронтовому місті

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 16:33
Яка ситуація у Миколаєві сьогодні із обстрілами та життям
Миколаївська ОВА. Фото ілюстративне: Truth Hounds

Миколаїв вийшов на довоєнний рівень за кількістю жителів, а на вулицях міста побільшало української мови. Крім того, місто почало активно розбудовуватися, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.

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Наразі Миколаїв інтенсивно відбудовується. За підтримки ЄС, Данії та Німеччини у місті відновлюють інфраструктуру і пошкоджену чисельними обстрілами з боку РФ нерухомість людей.

Мешканці міста не покидають свою малу батьківщину. А ті, хто виїжджав звідти на початку повномасштабного вторгнення, поступово повертаються у рідні домівки. Причина — кількість обстрілів останнім часом зменшилася. Це, своєю чергою, може бути пов'язано із тим, що росіяни зараз зосереджені на Донбасі та Запоріжжі. Крім того, на вулицях колись російськомовного Миколаєва побільшало української  порівняно з довоєнним часом.

Крім того, наразі міська влада вирішує, що ж саме буде з будівлею ОДА (куди влучила російська ракета в березні 2022): збудують на її місці щось нове чи залишать як пам'ятник про загиблих внаслідок атаки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобілізацію із побиттям у Миколаєві. А також про те, як атака РФ пошкодила порт і бази відпочинку у цьому місті.

Одеса Миколаїв Новини Одеси війна в Україні життя
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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