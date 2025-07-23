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Главная Одесса Обстрелы Николаева — какая ситуация в прифронтовом городе

Обстрелы Николаева — какая ситуация в прифронтовом городе

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:33
Какая ситуация в Николаеве сегодня с обстрелами и жизнью
Николаевская ОВА. Фото иллюстративное: Truth Hounds

Николаев вышел на довоенный уровень по количеству жителей, а на улицах города стало больше украинского языка. Кроме того, город начал активно развиваться, в частности при поддержке международных партнеров.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

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Сейчас Николаев интенсивно отстраивается. При поддержке ЕС, Дании и Германии в городе восстанавливают инфраструктуру и поврежденную многочисленными обстрелами со стороны РФ недвижимость людей.

Жители города не покидают свою малую родину. А те, кто выезжал оттуда в начале полномасштабного вторжения, постепенно возвращаются в родные дома. Причина — количество обстрелов в последнее время уменьшилось. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что россияне сейчас сосредоточены на Донбассе и Запорожье. Кроме того, на улицах некогда русскоязычного Николаева стало больше украинского по сравнению с довоенным временем.

Кроме того, сейчас городские власти решают, что же будет со зданием ОВА (куда попала российская ракета в марте 2022): построят на его месте что-то новое или оставят как памятник по погибшим в результате атаки.

Напомним, недавно мы писали о мобилизации с избиением в Николаеве. А также о том, как атака РФ повредила порт и базы отдыха в этом городе.

Одесса Николаев Новости Одессы война в Украине жизнь
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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