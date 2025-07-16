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Головна Одеса Мобілізація із побиттям у Миколаєві — ДБР відкрило справу

Мобілізація із побиттям у Миколаєві — ДБР відкрило справу

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:40
ДБР відкрило справу щодо побиття чоловіка працівниками ТЦК у Миколаєві
ТЦК на вулиці. Фото: скриншот з відео про побиття

Соцмережами поширилося відео, на якому видно, як працівники ТЦК у Миколаєві б'ють чоловіка на вулиці. Правоохоронці вже відкрили справу та розслідують обставини конфлікту.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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ДБР розпочало перевірку

ДБР з’ясовує обставини можливого перевищення повноважень працівниками Корабельного РТЦК у Миколаєві. За попередніми даними, під час мобілізаційних заходів співробітники терцентру могли застосувати силу до чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку. Досудове розслідування ще триває.

Справу відкрито

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині намагалися спалити відділок ТЦК. А також про те, куди звертатися у разі перевищення повноважень працівниками терцентрів комплектування.

Одеса ДБР Миколаїв Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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