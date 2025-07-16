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Главная Одесса Мобилизация с избиением в Николаеве — ГБР открыло дело

Мобилизация с избиением в Николаеве — ГБР открыло дело

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 15:40
ГБР открыло дело об избиении мужчины работниками ТЦК в Николаеве
ТЦК на улице. Фото: скриншот из видео об избиении

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как работники ТЦК в Николаеве бьют мужчину на улице. Правоохранители уже открыли дело и расследуют обстоятельства конфликта.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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ГБР начало проверку

ГБР выясняет обстоятельства возможного превышения полномочий работниками Корабельного РТЦК в Николаеве. По предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий сотрудники терцентра могли применить силу к мужчине призывного возраста, который находится в розыске. Досудебное расследование еще продолжается.

Дело открыто

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области пытались сжечь отделение ТЦК. А также о том, куда обращаться в случае превышения полномочий работниками терцентров комплектования.

Одесса ГБР Николаев Новости Одессы ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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