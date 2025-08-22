Обыски в Николаевском горсовете - в чем подозревают чиновников

Обыски в мэрии Николаева — в чем подозревают чиновников
Правоохранители подозревают должностных лиц Николаевского городского совета в злоупотреблении служебным положением, из-за которого был нанесен ущерб бюджету на сумму 1,25 млрд грн. В мэрии были проведены обыски, фигурантам может грозить лишение свободы.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Подробности дела
Николаевская прокуратура проверяет обстоятельства злоупотреблений при проведении должностными лицами городского совета конкурса на закупку услуг. Речь идет о договоре, касающемся сортировки мусора на сумму 1,25 млрд грн сроком на 25 лет.
Сейчас правоохранители провели обыски в городском совете и его структурных подразделениях. В результате была изъята документация и другие вещи, которые могут иметь доказательственное значение. Следственные действия продолжаются.
Какое наказание грозит
Правоохранители квалифицировали действия фигурантов досудебного расследования по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Согласно санкции этой статьи, фигурантам грозит от 3 до 6 лет заключения.
