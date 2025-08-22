Видео
Обыски в мэрии Николаева — в чем подозревают чиновников

Обыски в мэрии Николаева — в чем подозревают чиновников

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:45
Обыски в Николаевском горсовете - в чем подозревают чиновников
Обыск в горсовете. Фото: Николаевская областная прокуратура

Правоохранители подозревают должностных лиц Николаевского городского совета в злоупотреблении служебным положением, из-за которого был нанесен ущерб бюджету на сумму 1,25 млрд грн. В мэрии были проведены обыски, фигурантам может грозить лишение свободы.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

Николаевская прокуратура проверяет обстоятельства злоупотреблений при проведении должностными лицами городского совета конкурса на закупку услуг. Речь идет о договоре, касающемся сортировки мусора на сумму 1,25 млрд грн сроком на 25 лет.

Сейчас правоохранители провели обыски в городском совете и его структурных подразделениях. В результате была изъята документация и другие вещи, которые могут иметь доказательственное значение. Следственные действия продолжаются.

Какое наказание грозит

Правоохранители квалифицировали действия фигурантов досудебного расследования по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Согласно санкции этой статьи, фигурантам грозит от 3 до 6 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Николаеве появится завод по сортировке мусора. А также о мобилизации с избиением в этом городе.

Одесса обыски Николаев мусор Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
