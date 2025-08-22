У Миколаєві збудують комплекс з переробки сміття - яким чином

Переробка сміття. Фото ілюстративне: konsort

У Миколаєві збудують сучасний комплекс для сортування побутових відходів. Його зведення обійдеться у 150-200 мільйонів гривень, однак реалізовувати проєкт будуть за рахунок приватної компанії.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Сучасний сортувальний комплекс

Сучасний комплекс для сортування побутових відходів дасть можливість значно покращити екологічну ситуацію та зменшити кількість сміття, що наразі захоронюються на миколаївському звалищі. Переможцем відкритого конкурсу стало ТОВ ''Вейст Ту Енерджі Ніко''. Фірма має реалізувати цей проєкт повністю за власний кошт, інвестувавши від 150 до 200 мільйонів гривень.

Майбутній комплекс сортуватиме сміття, відправляючи вторсировину на переробку, а непереробні відходи — на полігон.

"Місто отримуватиме 10% від прибутку з продажу вторсировини. Крім того, реалізація проєкту відкриє доступ до міжнародних грантів, "зеленого" фінансування, а також покращить інвестиційну привабливість громадян", — йдеться у повідомленні Миколаївської міськради.

Будівництво сучасного сортувального комплексу розраховано на 13 місяців.

