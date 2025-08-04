Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вместо мусора дома и предприятия — новый проект в Николаеве

Вместо мусора дома и предприятия — новый проект в Николаеве

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 17:37
Николаев будут восстанавливать с помощью строительного мусора
Строительные отходы. Фото: Николаевский горсовет

В Николаеве планируют запустить собственное производство строительных материалов. Сырье для него будут брать с завода по переработке отходов, который недавно возвели в прифронтовом городе.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Материалы из отходов — каким образом

В Николаеве планируют использовать строительные остатки, которые образовались от вражеских атак, на восстановление инфраструктуры. Речь идет об изготовлении из них шлакоблоков, прессованного кирпича, и элементов ливневых систем.

"Вместе с партнерами мы готовим следующий шаг — запуск собственного производства строительных материалов. Речь идет о шлакоблоках, прессованном кирпиче, элементах ливневых систем - все это можно будет использовать для восстановления городской инфраструктуры. Это пример циркулярной экономики в действии: когда вместо свалок — повторное использование, вместо отходов — ресурс",— пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также сообщил, что реализовать этот проект планируется при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Партнеры уже помогли возвести в Николаеве завод по переработке строительных отходов, который работает уже 2 месяца.

Возможно, это изображение текст
Завод по переработке отходов. Фото: Николаевский горсовет

Напомним, недавно мы писали о ракетной атаке на Николаев. А также о том, насколько сложная сейчас сложилась ситуация в этом прифронтовом городе.

Одесса Николаев мусор Новости Одессы Александр Сенкевич
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации