Николаев будут восстанавливать с помощью строительного мусора

Строительные отходы. Фото: Николаевский горсовет

В Николаеве планируют запустить собственное производство строительных материалов. Сырье для него будут брать с завода по переработке отходов, который недавно возвели в прифронтовом городе.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Материалы из отходов — каким образом

В Николаеве планируют использовать строительные остатки, которые образовались от вражеских атак, на восстановление инфраструктуры. Речь идет об изготовлении из них шлакоблоков, прессованного кирпича, и элементов ливневых систем.

"Вместе с партнерами мы готовим следующий шаг — запуск собственного производства строительных материалов. Речь идет о шлакоблоках, прессованном кирпиче, элементах ливневых систем - все это можно будет использовать для восстановления городской инфраструктуры. Это пример циркулярной экономики в действии: когда вместо свалок — повторное использование, вместо отходов — ресурс",— пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также сообщил, что реализовать этот проект планируется при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Партнеры уже помогли возвести в Николаеве завод по переработке строительных отходов, который работает уже 2 месяца.

Завод по переработке отходов. Фото: Николаевский горсовет

Напомним, недавно мы писали о ракетной атаке на Николаев. А также о том, насколько сложная сейчас сложилась ситуация в этом прифронтовом городе.