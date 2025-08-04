Николаев будут восстанавливать с помощью строительного мусора

Вместо мусора дома и предприятия — новый проект в Николаеве
В Николаеве планируют запустить собственное производство строительных материалов. Сырье для него будут брать с завода по переработке отходов, который недавно возвели в прифронтовом городе.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.
Материалы из отходов — каким образом
В Николаеве планируют использовать строительные остатки, которые образовались от вражеских атак, на восстановление инфраструктуры. Речь идет об изготовлении из них шлакоблоков, прессованного кирпича, и элементов ливневых систем.
"Вместе с партнерами мы готовим следующий шаг — запуск собственного производства строительных материалов. Речь идет о шлакоблоках, прессованном кирпиче, элементах ливневых систем - все это можно будет использовать для восстановления городской инфраструктуры. Это пример циркулярной экономики в действии: когда вместо свалок — повторное использование, вместо отходов — ресурс",— пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич также сообщил, что реализовать этот проект планируется при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Партнеры уже помогли возвести в Николаеве завод по переработке строительных отходов, который работает уже 2 месяца.
Напомним, недавно мы писали о ракетной атаке на Николаев. А также о том, насколько сложная сейчас сложилась ситуация в этом прифронтовом городе.
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