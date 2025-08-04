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Головна Одеса Замість сміття будинки та підприємства — новий проєкт у Миколаєві

Замість сміття будинки та підприємства — новий проєкт у Миколаєві

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 17:37
Миколаїв будуть відновлювати за допомогою будівельного сміття
Будівельні відходи. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві планують запустити власне виробництво будівельних матеріалів. Сировину для нього братимуть із заводу з переробки відходів, який нещодавно звели у прифронтовому місті. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у соцмережі.

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У Миколаєві планують використовувати будівельні залишки, які утворилися від ворожих атак, на відновлення інфраструктури. Йдеться про виготовлення із них шлакоблоків, пресованої цегли, та елементів зливових систем.

"Разом із партнерами ми готуємо наступний крок — запуск власного виробництва будівельних матеріалів. Йдеться про шлакоблоки, пресовану цеглу, елементи зливових систем — усе це можна буде використовувати для відновлення міської інфраструктури. Це приклад циркулярної економіки в дії: коли замість звалищ — повторне використання, замість відходів — ресурс", — пише мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Олександр Сенкевич також повідомив, що реалізувати цей проєкт планується за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA). Партнери вже допомогли звести у Миколаєві завод з переробки будівельних відходів, що працює вже 2 місяці.

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Завод з переробки відходів. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ракетну атаку на Миколаїв. А також про те, наскільки складна наразі склалася ситуація у цьому прифронтовому місті.

Одеса Миколаїв сміття Новини Одеси Олександр Сєнкевич
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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