Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Николаеве появится завод по сортировке мусора — какие сроки

В Николаеве появится завод по сортировке мусора — какие сроки

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:47
В Николаеве построят комплекс по переработке мусора - каким образом
Переработка мусора. Фото иллюстративное: konsort

В Николаеве построят современный комплекс для сортировки бытовых отходов. Его возведение обойдется в 150-200 миллионов гривен, однако реализовывать проект будут за счет частной компании.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Реклама
Читайте также:

Современный сортировочный комплекс

Современный комплекс для сортировки бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию и уменьшить количество мусора, который сейчас складируется на николаевской свалке. Победителем открытого конкурса стало ООО ''Вейст Ту Энерджи Нико''. Фирма должна реализовать этот проект полностью за свой счет, инвестировав от 150 до 200 миллионов гривен.

Будущий комплекс будет сортировать мусор, отправляя вторсырье на переработку, а неперерабатываемые отходы — на полигон.

"Город будет получать 10% от прибыли с продажи вторсырья. Кроме того, реализация проекта откроет доступ к международным грантам, "зеленому" финансированию, а также улучшит инвестиционную привлекательность граждан", — говорится в сообщении Николаевского горсовета.

Строительство современного сортировочного комплекса рассчитано на 13 месяцев.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Николаеве будут возводить дома из строительного мусора. А также о том, насколько сложная сейчас сложилась ситуация в этом прифронтовом городе.

Одесса Николаев мусор Новости Одессы вторичная переработка
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации