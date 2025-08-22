В Николаеве построят комплекс по переработке мусора - каким образом

Переработка мусора. Фото иллюстративное: konsort

В Николаеве построят современный комплекс для сортировки бытовых отходов. Его возведение обойдется в 150-200 миллионов гривен, однако реализовывать проект будут за счет частной компании.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Современный сортировочный комплекс

Современный комплекс для сортировки бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию и уменьшить количество мусора, который сейчас складируется на николаевской свалке. Победителем открытого конкурса стало ООО ''Вейст Ту Энерджи Нико''. Фирма должна реализовать этот проект полностью за свой счет, инвестировав от 150 до 200 миллионов гривен.

Будущий комплекс будет сортировать мусор, отправляя вторсырье на переработку, а неперерабатываемые отходы — на полигон.

"Город будет получать 10% от прибыли с продажи вторсырья. Кроме того, реализация проекта откроет доступ к международным грантам, "зеленому" финансированию, а также улучшит инвестиционную привлекательность граждан", — говорится в сообщении Николаевского горсовета.

Строительство современного сортировочного комплекса рассчитано на 13 месяцев.

