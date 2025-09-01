Видео
Главная Одесса Скандальная одесская судья покинула должность — почему

Скандальная одесская судья покинула должность — почему

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 14:14
Высший совет правосудия уволил судью Викторию Литвинову
Судья Виктория Литвинова. Фото: Судебная власть

Высший совет правосудия уволил судью Приморского райсуда Одессы Викторию Литвинову. Она не впервые оказывается в центре скандалов из-за сомнительных деклараций и связей с местным бизнесменом потому уволилась по собственному желанию.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Читайте также:

Заявление об отставке

Как сообщили в ВСП, основанием для увольнения стало собственное заявление Литвиновой. В декларации за 2024 год она указала лишь 129 гривен процентов с банковского депозита и 1,6 тысячи гривен в "копилке" ПриватБанка. Также она задекларировала два земельных участка в Одессе, недостроенный дом и квартиру, которая оформлена на дочь. Кроме того, в документах значится долг в 700 тысяч гривен перед бизнесменом Геннадием Коганом.

Коррупционные истории

Имя Литвиновой неоднократно появлялось в сводках НАПК. В 2019 году ей объявили выговор за недостоверные данные в декларации на 2,8 миллиона гривен. В 2016-м судья получила подарок — 960 тысяч гривен от того же бизнесмена Когана, за которые приобрела квартиру в центре Одессы.

Против нее также составляли протоколы за возможный конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства. Часть дел впоследствии закрыли из-за сроков давности, но резонанс в городе остался.

Напомним, судью из Одесской области наказали за злоупотребление служебным положением. Также мы писали, что мэра Южноукраинска на Николаевщине подозревают в подделке документов и незаконном трудоустройстве чиновницы.

Одесса Одесская область судьи Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
