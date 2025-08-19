Видео
Одесские суды среди самых загруженных в Украине — рейтинг

Одесские суды среди самых загруженных в Украине — рейтинг

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 19:20
Суды Одессы оказались самыми перегруженными - какие именно
Судьи Киевского райсуда. Фото иллюстративное: Киевский райсуд в соцсети

Сразу три суда Одессы вошли в рейтинг самых перегруженных по Украине. В частности, в обновленном списке на ведущих позициях оказались Киевский, Приморский и Хаджибейский райсуды.

Обновленную карту нагруженности судов опубликовал Высший совет правосудия.

Перегруженные суды

Перегруженные суды

Третье место общенационального перечня возглавил Киевский районный суд Одессы. За первые шесть месяцев 2025 года сюда поступило 25 763 дела, на которые должностным лицам учреждения пришлось потратить 80 тысяч часов рабочего времени. Всего там насчитывается 20 судей.

На 7-й позиции оказался Приморский районный суд, в который за полгода поступило 19 183 дела (это примерно более 64 тысяч часов работы). Количество судей при этом — 26.

13-е место занял Хаджибейский районный суд Одессы. За полгода в него поступило 13 981 дело. Нормативное время для рассмотрения такого количества производств составляет 45 тысяч часов. Работают в нем 24 судьи.

None - фото 1
Рейтинг нагруженности судов. Фото: скриншот интерактивной карты ВСП

Напомним, недавно мы писали о том, что за полгода были наказаны 5 судей из Одесской области. А также об отстранении от должности Сергея Кичмаренко.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
