Суди Одеси виявилися найперенавантаженішими - які саме

Судді Київського райсуду. Фото ілюстративне: Київський райсуд у соцмережі

Одразу три суди Одеси увішли у рейтинг найперенавантаженіших по Україні. Зокрема в оновленому списку на провідних позиціях опинилися Київський, Приморський та Хаджибейський райсуди.

Оновлену карту навантаженості судів опублікувала Вища рада правосуддя.

Перенавантажені суди

Третє місце загальнонаціонлаьного переліку очолив Київський районний суд Одеси. За перші шість місяців 2025 року сюди надійшло 25 763 справи, на які працівникам установи довелося витратити 80 тисяч годин робочого часу. Загалом там нараховується 20 суддів.

На 7-й позиції опинився Приморський районний суд, до якого за півроку надійшло 19 183 справи (це приблизно понад 64 тисячі годин роботи). Кількість судді при цьому — 26.

13-те місце посів Хаджибейський районний суд Одеси. За півроку до нього надійшла 13 981 справа. Нормативний час для розгляду такої кількості проваджень — становить 45 тисяч годин. Працюють 24 судді.

Рейтинг навантаженості судів. Фото: скріншот інтерактивної мапи ВРП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що за півроку були покарані 5 суддів з Одещини. А також про усунення з посади Сергія Кічмаренка.