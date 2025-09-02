Хаджибейская районная администрация осталась без руководителя

Руководитель райадминистрации Сергей Подгайный. Фото: antikor.com.ua

В Хаджибейской районной администрации Одессы снова кадровые изменения. Предыдущий руководитель Сергей Подгайный, вероятно, ушел с должности, на которую его назначили без конкурса. Ранее он дважды работал заместителем городского головы и руководил другими структурами в Одессе.



Об этом сообщают СМИ.

Что известно

Сергей Подгайный официально занял должность главы Хаджибейской районной администрации Одессы 22 августа. Распоряжение о его назначении появилось на сайте горсовета. Однако в медиа появилась информация, что Подгарный получил предложение работать в столице, в администрации мэра Киева Виталий Кличко. Сейчас официальной информации относительно этого нет.

Кто такой Подгарный

Сергей Подгайный хорошо известен в городской власти. С 2005 года он несколько раз возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. В 2009-2010 годах был главой Приморской райадминистрации.



Он дважды работал заместителем городского головы Одессы - в 2012 году и в 2020-м. Тогда его назначили первым заместителем мэра, но уже в декабре уволили. В 2021 году Кабмин согласовал его на должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. На этой должности он работал до марта 2022 года.

