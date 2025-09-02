Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Хаджибейська райадміністрація Одеси без керівника — чому

Хаджибейська райадміністрація Одеси без керівника — чому

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 17:03
Хаджибейська районна адміністрація залишилася без керівника
Керівник райадміністрації Сергій Підгайний. Фото: antikor.com.ua

У Хаджибейській районній адміністрації Одеси знову кадрові зміни. Попередній керівник Сергій Підгайний, ймовірно, пішов з посади, на яку його призначили без конкурсу. Раніше він двічі працював заступником міського голови та керував іншими структурами в Одесі.

Про це повідомляють ЗМІ.

Що відомо

Сергій Підгайний офіційно обійняв посаду голови Хаджибейської районної адміністрації Одеси 22 серпня. Розпорядження про його призначення з’явилося на сайті міськради. Однак у медіа з'явилась інформація, що Підгарний отримав пропозицію працювати у столиці, в адміністрації мера Києва Віталій Кличка. Наразі офіційної інформації стосовно цього немає.

Реклама
Читайте також:

Хто такий Підгарний

Сергій Підгайний добре відомий у міській владі. З 2005 року він кілька разів очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради. У 2009–2010 роках був головою Приморської райадміністрації.

Він двічі працював заступником міського голови Одеси — у 2012 році та у 2020-му. Тоді його призначили першим заступником мера, але вже у грудні звільнили. У 2021 році Кабмін погодив його на посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. На цій посаді він працював до березня 2022 року.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі звільнили скандального чиновника Юрія Піскуна. Також ми писали, що з посади пішла суддя з Одеси Вікторія Літвінова.
 

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації