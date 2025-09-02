Хаджибейська районна адміністрація залишилася без керівника

Керівник райадміністрації Сергій Підгайний. Фото: antikor.com.ua

У Хаджибейській районній адміністрації Одеси знову кадрові зміни. Попередній керівник Сергій Підгайний, ймовірно, пішов з посади, на яку його призначили без конкурсу. Раніше він двічі працював заступником міського голови та керував іншими структурами в Одесі.



Що відомо

Сергій Підгайний офіційно обійняв посаду голови Хаджибейської районної адміністрації Одеси 22 серпня. Розпорядження про його призначення з’явилося на сайті міськради. Однак у медіа з'явилась інформація, що Підгарний отримав пропозицію працювати у столиці, в адміністрації мера Києва Віталій Кличка. Наразі офіційної інформації стосовно цього немає.

Хто такий Підгарний

Сергій Підгайний добре відомий у міській владі. З 2005 року він кілька разів очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради. У 2009–2010 роках був головою Приморської райадміністрації.



Він двічі працював заступником міського голови Одеси — у 2012 році та у 2020-му. Тоді його призначили першим заступником мера, але вже у грудні звільнили. У 2021 році Кабмін погодив його на посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. На цій посаді він працював до березня 2022 року.

