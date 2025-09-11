Відео
Головна Одеса Втеча за кордон за 11 тис. дол. — на Одещині перекрили канал

Втеча за кордон за 11 тис. дол. — на Одещині перекрили канал

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:11
В Одесі викрили схему переправлення до Молдови за 11 тисяч доларів
Затримані чоловіки біля авто. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Троє мешканців з різних областей організували схему незаконного перетину кордону. За свої "послуги" вони вимагали понад 11 тисяч доларів. Ділкам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

Деталі схеми

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему нелегального переправлення людей через державний кордон. Учасниками виявилися 22-, 25- та 29-річні чоловіки з Вінниччини, Одещини та Миколаївщини. Слідство встановило, що мешканець Миколаївщини підшукав в Одесі "клієнта" і пообіцяв за 11 500 доларів винагороди допомогти перейти до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. На початку оборудки чоловік отримав 3 тисячі доларів завдатку.

До схеми приєдналися двоє спільників. Житель Вінниччини мав доправити "клієнта" до прикордонного села в Подільському районі, а місцевий житель передав карту з маршрутом у бік Молдови. За планом, чоловік мав дочекатися ночі у закинутій будівлі й вирушити у "подорож" пішки, уникаючи прикордонних нарядів.

Одеса
Ділок, якого затримали на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Втім, реалізувати задум не вдалося. Правоохоронці затримали ділків у Вінниці, Одесі та на Подільщині. Під час обшуків вилучили мобільні телефони та автомобіль, які можуть бути доказами у справі.

Слідчі повідомили трьом чоловікам про підозру за організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Максимальне покарання за цією статтею — до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: мешканцю Миколаївщини та вінничанину — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 477 та 242 тисячі гривень відповідно, жителю Одещини — нічний домашній арешт.

Одеса
Затриманий українець. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
Одеса
Чоловік, якого затримали за схему. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали втікачів, які залучили до схеми дитину. Також ми повідомляли, що іноземці хотіли переправити за кордон чоловіків.

Одеса кордон Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
