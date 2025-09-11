В Одесі викрили схему переправлення до Молдови за 11 тисяч доларів

Троє мешканців з різних областей організували схему незаконного перетину кордону. За свої "послуги" вони вимагали понад 11 тисяч доларів. Ділкам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему нелегального переправлення людей через державний кордон. Учасниками виявилися 22-, 25- та 29-річні чоловіки з Вінниччини, Одещини та Миколаївщини. Слідство встановило, що мешканець Миколаївщини підшукав в Одесі "клієнта" і пообіцяв за 11 500 доларів винагороди допомогти перейти до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. На початку оборудки чоловік отримав 3 тисячі доларів завдатку.

До схеми приєдналися двоє спільників. Житель Вінниччини мав доправити "клієнта" до прикордонного села в Подільському районі, а місцевий житель передав карту з маршрутом у бік Молдови. За планом, чоловік мав дочекатися ночі у закинутій будівлі й вирушити у "подорож" пішки, уникаючи прикордонних нарядів.

Що загрожує

Втім, реалізувати задум не вдалося. Правоохоронці затримали ділків у Вінниці, Одесі та на Подільщині. Під час обшуків вилучили мобільні телефони та автомобіль, які можуть бути доказами у справі.

Слідчі повідомили трьом чоловікам про підозру за організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Максимальне покарання за цією статтею — до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: мешканцю Миколаївщини та вінничанину — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 477 та 242 тисячі гривень відповідно, жителю Одещини — нічний домашній арешт.

