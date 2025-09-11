В Одессе разоблачили схему переправки в Молдову за 11 тысяч долларов

Трое жителей из разных областей организовали схему незаконного пересечения границы. За свои "услуги" они требовали более 11 тысяч долларов. Дельцам грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала схему нелегальной переправки людей через государственную границу. Участниками оказались 22-, 25- и 29-летние мужчины из Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Следствие установило, что житель Николаевщины подыскал в Одессе "клиента" и пообещал за 11 500 долларов вознаграждения помочь перейти в Молдову вне официальных пунктов пропуска. В начале сделки мужчина получил 3 тысячи долларов задатка.

К схеме присоединились двое сообщников. Житель Винницкой области должен был доставить "клиента" в приграничное село в Подольском районе, а местный житель передал карту с маршрутом в сторону Молдовы. По плану, мужчина должен был дождаться ночи в заброшенном здании и отправиться в "путешествие" пешком, избегая пограничных нарядов.

Что грозит

Впрочем, реализовать замысел не удалось. Правоохранители задержали дельцов в Виннице, Одессе и на Подольщине. Во время обысков изъяли мобильные телефоны и автомобиль, которые могут быть доказательствами по делу.

Следователи сообщили трем мужчинам о подозрении за организацию и содействие незаконной переправки лиц через государственную границу. Максимальное наказание по этой статье — до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал подозреваемым меры пресечения: жителю Николаевщины и винничанину — содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 477 и 242 тысячи гривен соответственно, жителю Одесской области — ночной домашний арест.

