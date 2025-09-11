Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Побег за границу за 11 тыс. долл. — на Одесчине перекрыли канал

Побег за границу за 11 тыс. долл. — на Одесчине перекрыли канал

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:11
В Одессе разоблачили схему переправки в Молдову за 11 тысяч долларов
Задержанные мужчины возле авто. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Трое жителей из разных областей организовали схему незаконного пересечения границы. За свои "услуги" они требовали более 11 тысяч долларов. Дельцам грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала схему нелегальной переправки людей через государственную границу. Участниками оказались 22-, 25- и 29-летние мужчины из Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Следствие установило, что житель Николаевщины подыскал в Одессе "клиента" и пообещал за 11 500 долларов вознаграждения помочь перейти в Молдову вне официальных пунктов пропуска. В начале сделки мужчина получил 3 тысячи долларов задатка.

К схеме присоединились двое сообщников. Житель Винницкой области должен был доставить "клиента" в приграничное село в Подольском районе, а местный житель передал карту с маршрутом в сторону Молдовы. По плану, мужчина должен был дождаться ночи в заброшенном здании и отправиться в "путешествие" пешком, избегая пограничных нарядов.

Одеса
Делец, которого задержали в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Впрочем, реализовать замысел не удалось. Правоохранители задержали дельцов в Виннице, Одессе и на Подольщине. Во время обысков изъяли мобильные телефоны и автомобиль, которые могут быть доказательствами по делу.

Следователи сообщили трем мужчинам о подозрении за организацию и содействие незаконной переправки лиц через государственную границу. Максимальное наказание по этой статье — до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал подозреваемым меры пресечения: жителю Николаевщины и винничанину — содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 477 и 242 тысячи гривен соответственно, жителю Одесской области — ночной домашний арест.

Одеса
Задержанный украинец. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
Одеса
Мужчина, которого задержали за схему. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали беглецов, которые привлекли к схеме ребенка. Также мы сообщали, что иностранцы хотели переправить за границу мужчин.

Одесса граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации