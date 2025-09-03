Сорвана попытка незаконного перехода границы с ребенком

Задержанные на границе мужчины. Фото: пограничники

Пограничники в Одесской области разоблачили жителей нескольких областей, которые пытались незаконно пересечь границу с ребенком. Их вовремя заметили и задержали.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной пограничной службы.

Детали задержания

Жители Донецкой, Луганской, Киевской и Сумской областей планировали незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Мальчика, сына одного из мужчин, сознательно взяли в поездку, чтобы отвлечь внимание военнослужащих. Мать знала о планах мужа и согласилась на риск. По инструкциям администратора телеграмм-канала каждый должен был заплатить 8 тысяч долларов на криптокошелек после успешного перехода. Один из мужчин уже успел оплатить половину суммы авансом.

Пограничники вовремя остановили авто, защитили ребенка и предотвратили опасную попытку. Мальчик сейчас находится у своей матери. В отношении взрослых составлены административные протоколы, дела переданы в суд.

Напомним, мы писали, что ГБР расследует обстоятельства смерти мужчины на границе Одесской области. Также мы сообщали, на какой границе наименее строгие ограничения.