Головна Одеса Залучили дитину до втечі — на Одещині затримали ухилянтів

Залучили дитину до втечі — на Одещині затримали ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:44
Зірвано спробу незаконного переходу кордону з дитиною
Затриманні на кордоні чоловіки. Фото: прикордонники

Прикордонники на Одещині викрили мешканців декількох областей, які намагалися незаконно перетнути кордон із дитиною. Їх вчасно помітили та затримали.

Про це повідомили в регіональну управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Деталі затримання

Мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської областей планували незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Хлопчика, сина одного з чоловіків, свідомо взяли у поїздку, щоб відволікти увагу військовослужбовців. Мати знала про плани чоловіка і погодилася на ризик. За інструкціями адміністратора телеграм-каналу кожен мав заплатити 8 тисяч доларів на криптогаманець після успішного переходу. Один із чоловіків уже встиг сплатити половину суми авансом.

Прикордонники вчасно зупинили авто, захистили дитину і запобігли небезпечній спробі. Хлопчик зараз перебуває біля своєї матері. Щодо дорослих складено адміністративні протоколи, справи передані до суду.

Нагадаємо, ми писали, що ДБР розслідує обставини смерті чоловіка на кордоні Одещини. Також ми повідомляли, на якому кордоні найменш суворі обмеження

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси мобілізація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
