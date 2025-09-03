Зірвано спробу незаконного переходу кордону з дитиною

Затриманні на кордоні чоловіки. Фото: прикордонники

Прикордонники на Одещині викрили мешканців декількох областей, які намагалися незаконно перетнути кордон із дитиною. Їх вчасно помітили та затримали.

Про це повідомили в регіональну управлінні Державної прикордонної служби.

Деталі затримання

Мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської областей планували незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Хлопчика, сина одного з чоловіків, свідомо взяли у поїздку, щоб відволікти увагу військовослужбовців. Мати знала про плани чоловіка і погодилася на ризик. За інструкціями адміністратора телеграм-каналу кожен мав заплатити 8 тисяч доларів на криптогаманець після успішного переходу. Один із чоловіків уже встиг сплатити половину суми авансом.

Прикордонники вчасно зупинили авто, захистили дитину і запобігли небезпечній спробі. Хлопчик зараз перебуває біля своєї матері. Щодо дорослих складено адміністративні протоколи, справи передані до суду.

