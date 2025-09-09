Задержали иностранцев за переправку украинцев через границу в Одесской области

Задержанные на границе мужчины. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Двое иностранцев планировали переправить военнообязанных через границу в Одесской области. В фуре обнаружили трех украинцев из Сумской области. Теперь они предстанут перед судом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Неудачный побег

Правоохранители остановили автомобиль с тремя мужчинами из Сумской области, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Организатора переправки они нашли через один из телеграмм-каналов. За "беспрепятственный проезд" через пункт пропуска он требовал 16 тыс. долларов с каждого. Один "клиент" уже перевел 8 тыс. долларов на криптокошелек, другой отдал 5 тыс. наличными водителю.

Переправкой занимались 50-летний и 28-летний жители Молдовы. Они загрузили в фуру товар в Одессе, а военнообязанных спрятали под тентом позади кабины.

Задержание беглецов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

У мужчин изъяли транспорт, телефоны, документы на груз, а также 5 тыс. долларов, 500 евро и 10 тыс. грн наличными. Пособникам сообщили о подозрении, суд избрал им содержание под стражей с возможностью внесения залога 757 тыс. гривен. В отношении трех "клиентов" составлены протоколы. Им грозит штраф от 3 400 до 8 500, или административный арест на срок до 15 суток. Дела переданы в суд.

Напомним, мы писали, что в Молдове пограничник грабил украинцев и насильно отправлял их обратно. Также мы сообщали, что в Одесской области задержали бывшего военного, который переправлял уклонистов через границу.