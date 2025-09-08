Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдавский пограничник принудительно отправлял украинцев домой

Молдавский пограничник принудительно отправлял украинцев домой

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:20
В Молдове задержали пограничника за похищение украинцев
Задержание пограничника в Молдове. Фото: скриншот

Начальника сектора пограничной полиции Молдовы подозревают в похищении двух украинцев, которые незаконно попали в страну. Мужчина принудительно переправил их обратно в Украину, однако перед этим ограбил. Он под стражей.

Об этом сообщили в прокуратуре Молдовы.

Реклама
Читайте также:

Похищение украинцев

По версии следствия, начальник сектора пограничной полиции похитил двух украинцев, которые незаконно прибыли в Молдову, и силой переправил их через Днестр в Украину. Правоохранители утверждают, что полицейский отобрал у каждого из мужчин по 100 евро. Во время обысков у него обнаружили вещи, которые, вероятно, принадлежали иностранцам, которые также нелегально пересекали границу и были принудительно отправлены обратно в Украину.

По ходатайству прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел, Кишиневский суд отправил задержанного под стражу на 30 дней. Расследование продолжается, следователи устанавливают все детали и возможных соучастников.

Напомним, мы писали, в Тирасполе раздавались взрывы, проводили военные учения. Также мы сообщали, что СБУ задержала одессита, который готовил теракты.

Одесса Молдова граница Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации