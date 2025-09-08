В Молдове задержали пограничника за похищение украинцев

Задержание пограничника в Молдове. Фото: скриншот

Начальника сектора пограничной полиции Молдовы подозревают в похищении двух украинцев, которые незаконно попали в страну. Мужчина принудительно переправил их обратно в Украину, однако перед этим ограбил. Он под стражей.

Об этом сообщили в прокуратуре Молдовы.

Похищение украинцев

По версии следствия, начальник сектора пограничной полиции похитил двух украинцев, которые незаконно прибыли в Молдову, и силой переправил их через Днестр в Украину. Правоохранители утверждают, что полицейский отобрал у каждого из мужчин по 100 евро. Во время обысков у него обнаружили вещи, которые, вероятно, принадлежали иностранцам, которые также нелегально пересекали границу и были принудительно отправлены обратно в Украину.

По ходатайству прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел, Кишиневский суд отправил задержанного под стражу на 30 дней. Расследование продолжается, следователи устанавливают все детали и возможных соучастников.

