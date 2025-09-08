Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молдавський прикордонник примусово відправляв українців додому

Молдавський прикордонник примусово відправляв українців додому

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:20
У Молдові затримали прикордонника за викрадення українців
Затримання прикордонника у Молдові. Фото: скриншот

Начальника сектору прикордонної поліції Молдови підозрюють у викраденні двох українців, які незаконно потрапили до країни. Чоловік примусово переправив їх назад до України, однак перед цим пограбував. Він під вартою.

Про це повідомили в прокуратурі Молдови.

Реклама
Читайте також:

Викрадення українців

За версією слідства, начальник сектору прикордонної поліції викрав двох українців, які незаконно прибули до Молдови, та силоміць переправив їх через Дністер до України. Правоохоронці стверджують, що поліцейський відібрав у кожного з чоловіків по 100 євро. Під час обшуків у нього виявили речі, які, ймовірно, належали іноземцям, що також нелегально перетинали кордон і були примусово відправлені назад в Україну.

За клопотанням прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ, Кишинівський суд відправив затриманого під варту на 30 днів. Розслідування триває, слідчі встановлюють усі деталі та можливих співучасників.

Нагадаємо, ми писали, у Тірасполі лунали вибухи, проводили військові навчання. Також ми повідомляли, що СБУ затримала одесита, який готував теракти.

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації