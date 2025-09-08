У Молдові затримали прикордонника за викрадення українців

Затримання прикордонника у Молдові. Фото: скриншот

Начальника сектору прикордонної поліції Молдови підозрюють у викраденні двох українців, які незаконно потрапили до країни. Чоловік примусово переправив їх назад до України, однак перед цим пограбував. Він під вартою.

Про це повідомили в прокуратурі Молдови.

Реклама

Читайте також:

Викрадення українців

За версією слідства, начальник сектору прикордонної поліції викрав двох українців, які незаконно прибули до Молдови, та силоміць переправив їх через Дністер до України. Правоохоронці стверджують, що поліцейський відібрав у кожного з чоловіків по 100 євро. Під час обшуків у нього виявили речі, які, ймовірно, належали іноземцям, що також нелегально перетинали кордон і були примусово відправлені назад в Україну.

За клопотанням прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ, Кишинівський суд відправив затриманого під варту на 30 днів. Розслідування триває, слідчі встановлюють усі деталі та можливих співучасників.

Нагадаємо, ми писали, у Тірасполі лунали вибухи, проводили військові навчання. Також ми повідомляли, що СБУ затримала одесита, який готував теракти.