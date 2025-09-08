У Молдові затримали прикордонника за викрадення українців

Молдавський прикордонник примусово відправляв українців додому
Начальника сектору прикордонної поліції Молдови підозрюють у викраденні двох українців, які незаконно потрапили до країни. Чоловік примусово переправив їх назад до України, однак перед цим пограбував. Він під вартою.
Про це повідомили в прокуратурі Молдови.
Викрадення українців
За версією слідства, начальник сектору прикордонної поліції викрав двох українців, які незаконно прибули до Молдови, та силоміць переправив їх через Дністер до України. Правоохоронці стверджують, що поліцейський відібрав у кожного з чоловіків по 100 євро. Під час обшуків у нього виявили речі, які, ймовірно, належали іноземцям, що також нелегально перетинали кордон і були примусово відправлені назад в Україну.
За клопотанням прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ, Кишинівський суд відправив затриманого під варту на 30 днів. Розслідування триває, слідчі встановлюють усі деталі та можливих співучасників.
Нагадаємо, ми писали, у Тірасполі лунали вибухи, проводили військові навчання. Також ми повідомляли, що СБУ затримала одесита, який готував теракти.
Читайте Новини.LIVE!