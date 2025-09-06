Стрілянина в Тирасполі: в ПМР знову провели таємні військові навчання

Військові навчання в так званій ПМР. Фото: кадр з відео

У ніч з 4 на 5 вересня жителі окупованого Придністров'я знову чули постріли й вибухи. У придністровському регіоні пройшли нові військові навчання — уже другі за останні тижні. Місцева "влада" традиційно ніяк не коментує ці події.

Про це повідомляє видання Zona de Securitate.

Військові навчання в ПМР

За даними місцевих пабліків, навчання відбулися на полігоні в Тирасполі. Люди в Парканах також повідомляли про гучні звуки стрілянини й вибухів, які тривали частину ночі. Спостерігачі припускають, що відпрацьовували збивання безпілотників.

Це вже другі нічні маневри у столиці регіону за останній місяць. 21 серпня мешканці також повідомляли про стрілянину в Тирасполі, а ще раніше, у липні, люди чули вибухи біля Червоних казарм, де розташована російська військова частина ОГРВ.

Водночас ані місцева адміністрація, ані медіа офіційно не пояснюють нічні "навчання". Цікаво, що в публічному просторі вони регулярно звинувачують Молдову в мілітаризації, хоча самі проводять тренування без попередження.

Нагадаємо, на кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери. Також ми повідомляли, що наявність російських військ у самопроголошеному Придністров'ї — фактор, який заважає реінтеграції регіону до Молдови.