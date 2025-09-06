Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічні вибухи в ПМР — в Тирасполі проводили військові навчання

Нічні вибухи в ПМР — в Тирасполі проводили військові навчання

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:42
Стрілянина в Тирасполі: в ПМР знову провели таємні військові навчання
Військові навчання в так званій ПМР. Фото: кадр з відео

У ніч з 4 на 5 вересня жителі окупованого Придністров'я знову чули постріли й вибухи. У придністровському регіоні пройшли нові військові навчання — уже другі за останні тижні. Місцева "влада" традиційно ніяк не коментує ці події.

Про це повідомляє видання Zona de Securitate.

Реклама
Читайте також:

Військові навчання в ПМР

За даними місцевих пабліків, навчання відбулися на полігоні в Тирасполі. Люди в Парканах також повідомляли про гучні звуки стрілянини й вибухів, які тривали частину ночі. Спостерігачі припускають, що відпрацьовували збивання безпілотників.

Це вже другі нічні маневри у столиці регіону за останній місяць. 21 серпня мешканці також повідомляли про стрілянину в Тирасполі, а ще раніше, у липні, люди чули вибухи біля Червоних казарм, де розташована російська військова частина ОГРВ.

Водночас ані місцева адміністрація, ані медіа офіційно не пояснюють нічні "навчання". Цікаво, що в публічному просторі вони регулярно звинувачують Молдову в мілітаризації, хоча самі проводять тренування без попередження.

Нагадаємо, на кордоні з самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери. Також ми повідомляли, що наявність російських військ у самопроголошеному Придністров'ї — фактор, який заважає реінтеграції регіону до Молдови.

Молдова військові навчання стрілянина вибух окупанти Придністров'я
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації