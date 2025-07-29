У Придністров'ї продовжується газова криза - що з економікою регіону

Газові труби. Фото ілюстративне: Нова газета Європа

Енергетичний сектор самопроголошеного Придністров'я перебуває у стані колапсу через західні санкції, запроваджені проти РФ. Крім того, регіон стикнувся із шаленим відтоком робочої сили, що відчутно вдарило по бюджету так званої ПМР.

Про це повідомляють журналісти видання Mold-Street.

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Газова криза у ПМР

Міністр економіки самопроголошеної ПМР Сергій Оболонік визнав кризову ситуацію в енергетиці. Серед причин політик назвав санкційний тиск і перебої у постачанні газу.

"Винні санкції. Ба більше, ситуація постійно змінюється, вводяться нові пакети обмежень. Вводяться і вторинні санкції", — каже Сергій Оболонік.

Додамо, невизнане ПМР отримує обмежені обсяги газу з РФ за схемою за участю дочірньої структури угорського трейдера MET Group та компанії JNX General Trading LLC з Дубая. Однак цих обсягів замало, щоб повноцінно забезпечити регіон блакитним паливом.

Дефіцит робочої сили

На тлі фінансових проблем стався відтік робочої сили з придністровського регіону. Закриття підприємств та низькі зарплати призвели до того, що багато працівників виїжджають на заробітки за кордон. А це своєю чергою зменшує надходження коштів до бюджету так званої ПМР. Міністерство економіки самопроголошеної країни визнало, що ресурси для надання прямої фінансової допомоги у вигляді субсидій та податкових пільг майже вичерпані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ФСБ допитує українців у ПМР. А також про подорож до Молдови за 10 тисяч.