В Приднестровье продолжается газовый кризис - что с экономикой региона

Газовые трубы. Фото иллюстративное: Новая газета Европа

Энергетический сектор самопровозглашенного Приднестровья находится в состоянии коллапса из-за западных санкций, введенных против РФ. Кроме того, регион столкнулся с бешеным оттоком рабочей силы, что ощутимо ударило по бюджету так называемой ПМР.

Об этом сообщают журналисты издания Mold-Street.

Реклама

Читайте также:

Газовый кризис в ПМР

Министр экономики самопровозглашенной ПМР Сергей Оболоник признал кризисную ситуацию в энергетике. Среди причин политик назвал санкционное давление и перебои в поставках газа.

"Виноваты санкции. Более того, ситуация постоянно меняется, вводятся новые пакеты ограничений. Вводятся и вторичные санкции", — говорит Сергей Оболоник.

Добавим, непризнанная ПМР получает ограниченные объемы газа из РФ по схеме с участием дочерней структуры венгерского трейдера MET Group и компании JNX General Trading LLC из Дубая. Однако этих объемов мало, чтобы полноценно обеспечить регион голубым топливом.

Дефицит рабочей силы

На фоне финансовых проблем произошел отток рабочей силы из приднестровского региона. Закрытие предприятий и низкие зарплаты привели к тому, что многие работники выезжают на заработки за границу. А это в свою очередь уменьшает поступление средств в бюджет так называемой ПМР. Министерство экономики самопровозглашенной страны признало, что ресурсы для предоставления прямой финансовой помощи в виде субсидий и налоговых льгот почти исчерпаны.

Напомним, недавно мы писали о том, как ФСБ допрашивает украинцев в ПМР. А также о путешествии в Молдову за 10 тысяч.