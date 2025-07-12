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Главная Одесса Цена побега — ФСБ допрашивает украинцев в Приднестровье

Цена побега — ФСБ допрашивает украинцев в Приднестровье

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 17:54
Побег через ПМР - как ФСБ допрашивает украинцев
Блокпост в так называемой ПМР. Фото иллюстративное: росСМИ

В поисках побега от мобилизации десятки украинских мужчин ежедневно пытаются перейти границу через так называемую ПМР. Но вместо спасения их ждет допрос в подвалах. Эти разговоры не формальность — это инструмент ФСБ для сбора разведданных об Украине.

Журналисты "Слідство.Інфо" провели расследование о схемах нелегального выезда украинских мужчин в Молдову через территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

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По данным пограничников, только за последний месяц количество задержанных беглецов на этом участке выросло в разы. Больше всего — летом. Организаторы набирают группы по 40 человек и переправляют их за немалые деньги. Журналистам удалось "Слідство.Інфо" пообщаться с организаторами таких схем и некоторыми беглецами.

Вместо свободы — допросы в подвалах

По их словам, на территории ПМР мужчины попадают не на свободу, а на допрос. Всех беглецов, которые пересекают границу из Приднестровья, задерживают так называемые пограничники и передают в отделение МГБ (так называемого Министерства госбезопасности), подконтрольной России. Там украинцев допрашивают, заставляют сдавать данные о месте жительства, знакомых в ВСУ, расположение воинских частей, ПВО и техники. В некоторых случаях применяют психологическое давление, угрозы, обыски телефонов и даже заковывают в наручники.

"Это не формальность. Меня продержали в изоляторе три дня, каждый день вызывали в кабинет и заставляли рассказывать, где в городе стоит армия. Говорили, что если совру - вернут в Украину и скажут пограничникам, что я шпион", — рассказал журналистам один из беглецов.

Все, кто попадает на допрос, признаются: сотрудники МГБ открыто говорят, что передают информацию российской стороне.

Организаторы схемы, которые общались с журналистами, подтвердили: без регистрации в МГБ мужчин не пропускают. Хотя официально все называют "штрафом за незаконное пересечение" в размере 10 долларов.

"У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через МГБ, а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, — все маршруты были через "МГБ", — рассказал один из организаторов Влад.

Что такое МГБ

Так называемое МГБ — это структурная часть российского влияния на территории непризнанной ПМР. Его возглавляет бывший сотрудник ФСБ, а под контролем ведомства — пограничные отряды, разведка и контрразведка.

Напомним, трое дельцов за деньги пытались вывезти уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье. Также мы писали, что Кишинев осторожно, но последовательно выстраивает новую политику в отношении левобережья Днестра.

Одесса Одесская область ФСБ Приднестровье Новости Одессы уклонисты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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