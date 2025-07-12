Втеча через ПМР — як ФСБ допитує українців

Ціна втечі — ФСБ допитує українців у підвалах у Придністров'ї
У пошуках втечі від мобілізації десятки українських чоловіків щодня намагаються перейти кордон через так звану ПМР. Але замість порятунку на них чекає допит у підвалах. Ці розмови не формальність — це інструмент ФСБ для збору розвідданих про Україну.
Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування про схеми нелегального виїзду українських чоловіків до Молдови через територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Втеча через Придністров'я
За даними прикордонників, лише за останній місяць кількість затриманих втікачів на цій ділянці зросла в рази. Найбільше — влітку. Організатори набирають групи по 40 осіб і переправляють їх за чималі гроші. Журналістам вдалося "Слідство.Інфо" поспілкуватися з організаторами таких схем та деякими втікачами.
Замість свободи — допити у підвалах
За їхніми словами, на території ПМР чоловіки потрапляють не на свободу, а на допит. Усіх втікачів, які перетинають кордон із Придністров’я, затримують так звані прикордонники та передають у відділення МДБ (так званого Міністерства держбезпеки), підконтрольної Росії. Там українців допитують, змушують здавати дані про місце проживання, знайомих у ЗСУ, розташування військових частин, ППО та техніки. У деяких випадках застосовують психологічний тиск, погрози, обшуки телефонів і навіть заковують у кайданки.
"Це не формальність. Мене протримали в ізоляторі три дні, щодня викликали в кабінет і змушували розповідати, де в місті стоїть армія. Говорили, що якщо збрешу — повернуть в Україну і скажуть прикордонникам, що я шпигун", — розповів журналістам один із втікачів.
Усі, хто потрапляє на допит, зізнаються: співробітники МДБ відкрито говорять, що передають інформацію російській стороні.
Організатори схеми, які спілкувались із журналістами, підтвердили: без реєстрації в МДБ чоловіків не пропускають. Хоча офіційно все називають "штрафом за незаконний перетин" у розмірі 10 доларів.
"У нас є інші маршрути, де ми обов’язково повинні завести через МДБ, а потім вони там знаходяться трохи і їх відпускають. Я вам скажу, що останнім часом ми працювали, — всі маршрути були через "МДБ", — розповів один з організаторів Влад.
Що таке МДБ
Так зване МДБ — це структурна частина російського впливу на території невизнаної ПМР. Його очолює колишній співробітник ФСБ, а під контролем відомства — прикордонні загони, розвідка та контррозвідка.
Нагадаємо, троє ділків за гроші намагалися вивезти ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я. Також ми писали, що Кишинів обережно, але послідовно вибудовує нову політику щодо лівобережжя Дністра.
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