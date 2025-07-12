Втеча через ПМР — як ФСБ допитує українців

Блокпост у так звані ПМР. Фото ілюстративне: росЗМІ

У пошуках втечі від мобілізації десятки українських чоловіків щодня намагаються перейти кордон через так звану ПМР. Але замість порятунку на них чекає допит у підвалах. Ці розмови не формальність — це інструмент ФСБ для збору розвідданих про Україну.

Журналісти "Слідство.Інфо" провели розслідування про схеми нелегального виїзду українських чоловіків до Молдови через територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

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Втеча через Придністров'я

За даними прикордонників, лише за останній місяць кількість затриманих втікачів на цій ділянці зросла в рази. Найбільше — влітку. Організатори набирають групи по 40 осіб і переправляють їх за чималі гроші. Журналістам вдалося "Слідство.Інфо" поспілкуватися з організаторами таких схем та деякими втікачами.

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Замість свободи — допити у підвалах

За їхніми словами, на території ПМР чоловіки потрапляють не на свободу, а на допит. Усіх втікачів, які перетинають кордон із Придністров’я, затримують так звані прикордонники та передають у відділення МДБ (так званого Міністерства держбезпеки), підконтрольної Росії. Там українців допитують, змушують здавати дані про місце проживання, знайомих у ЗСУ, розташування військових частин, ППО та техніки. У деяких випадках застосовують психологічний тиск, погрози, обшуки телефонів і навіть заковують у кайданки.

"Це не формальність. Мене протримали в ізоляторі три дні, щодня викликали в кабінет і змушували розповідати, де в місті стоїть армія. Говорили, що якщо збрешу — повернуть в Україну і скажуть прикордонникам, що я шпигун", — розповів журналістам один із втікачів.

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Усі, хто потрапляє на допит, зізнаються: співробітники МДБ відкрито говорять, що передають інформацію російській стороні.

Організатори схеми, які спілкувались із журналістами, підтвердили: без реєстрації в МДБ чоловіків не пропускають. Хоча офіційно все називають "штрафом за незаконний перетин" у розмірі 10 доларів.

"У нас є інші маршрути, де ми обов’язково повинні завести через МДБ, а потім вони там знаходяться трохи і їх відпускають. Я вам скажу, що останнім часом ми працювали, — всі маршрути були через "МДБ", — розповів один з організаторів Влад.

Що таке МДБ

Так зване МДБ — це структурна частина російського впливу на території невизнаної ПМР. Його очолює колишній співробітник ФСБ, а під контролем відомства — прикордонні загони, розвідка та контррозвідка.

Нагадаємо, троє ділків за гроші намагалися вивезти ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я. Також ми писали, що Кишинів обережно, але послідовно вибудовує нову політику щодо лівобережжя Дністра.