Стрельба в Тирасполе: в ПМР снова провели тайные военные учения

Ночные взрывы в ПМР — в Тирасполе проводили военные учения
В ночь с 4 на 5 сентября жители оккупированного Приднестровья снова слышали выстрелы и взрывы. В приднестровском регионе прошли новые военные учения — уже вторые за последние недели. Местные "власти" традиционно никак не комментируют эти события.
Об этом сообщает издание Zona de Securitate.
Военные учения в ПМР
По данным местных пабликов, учения состоялись на полигоне в Тирасполе. Люди в Парканах также сообщали о громких звуках стрельбы и взрывов, которые продолжались часть ночи. Наблюдатели предполагают, что отрабатывали сбивание беспилотников.
Это уже вторые ночные маневры в столице региона за последний месяц. 21 августа жители также сообщали о стрельбе в Тирасполе, а еще раньше, в июле, люди слышали взрывы возле Красных казарм, где расположена российская воинская часть ОГРВ.
При этом ни местная администрация, ни медиа официально не объясняют ночные "учения". Интересно, что в публичном пространстве они регулярно обвиняют Молдову в милитаризации, хотя сами проводят тренировки без предупреждения.
Напомним, на границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры. Также мы сообщали, что наличие российских войск в самопровозглашенном Приднестровье — фактор, который мешает реинтеграции региона в Молдову.
Читайте Новини.LIVE!