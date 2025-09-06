Видео
Главная Одесса Ночные взрывы в ПМР — в Тирасполе проводили военные учения

Ночные взрывы в ПМР — в Тирасполе проводили военные учения

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:42
Стрельба в Тирасполе: в ПМР снова провели тайные военные учения
Военные учения в так называемой ПМР. Фото: кадр из видео

В ночь с 4 на 5 сентября жители оккупированного Приднестровья снова слышали выстрелы и взрывы. В приднестровском регионе прошли новые военные учения — уже вторые за последние недели. Местные "власти" традиционно никак не комментируют эти события.

Об этом сообщает издание Zona de Securitate.

Читайте также:

Военные учения в ПМР

По данным местных пабликов, учения состоялись на полигоне в Тирасполе. Люди в Парканах также сообщали о громких звуках стрельбы и взрывов, которые продолжались часть ночи. Наблюдатели предполагают, что отрабатывали сбивание беспилотников.

Это уже вторые ночные маневры в столице региона за последний месяц. 21 августа жители также сообщали о стрельбе в Тирасполе, а еще раньше, в июле, люди слышали взрывы возле Красных казарм, где расположена российская воинская часть ОГРВ.

При этом ни местная администрация, ни медиа официально не объясняют ночные "учения". Интересно, что в публичном пространстве они регулярно обвиняют Молдову в милитаризации, хотя сами проводят тренировки без предупреждения.

Напомним, на границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры. Также мы сообщали, что наличие российских войск в самопровозглашенном Приднестровье — фактор, который мешает реинтеграции региона в Молдову.

Молдова военные учения стрельба взрыв оккупанты Приднестровье
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
