Закордон у фургоні зі схованою — на Одещині перервали тур

Закордон у фургоні зі схованою — на Одещині перервали тур


Дата публікації: 9 вересня 2025 13:54
Затримали іноземців за переправлення українців через кордон на Одещині
Затриманні на кордоні чоловіки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Двоє іноземців планували переправити військовозобов’язаних через кордон на Одещині. У фурі виявили трьох українців із Сумщини. Тепер вони постануть перед судом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Невдала втеча

Правоохоронці зупинили автомобіль із трьома чоловіками з Сумської області, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Організатора переправлення вони знайшли через один із телеграм-каналів. За "безперешкодний проїзд" через пункт пропуску він вимагав 16 тис. доларів із кожного. Один "клієнт" вже переказав 8 тис. доларів на криптогаманець, інший віддав 5 тис. готівкою водієві.

Переправленням займалися 50-річний та 28-річний жителі Молдови. Вони завантажили у фуру товар в Одесі, а військовозобов’язаних сховали під тентом позаду кабіни.

Затримання чоловіків
Затримання втікачів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

У чоловіків вилучили транспорт, телефони, документи на вантаж, а також 5 тис. доларів, 500 євро та 10 тис. грн готівкою. Пособникам повідомили про підозру, суд обрав їм тримання під вартою із можливістю внесення застави 757 тис. гривень. Щодо трьох "клієнтів" складено протоколи. Їм загрожує штраф від 3 400 до 8 500, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Справи передано до суду.

Нагадаємо, ми писали, що в Молдові прикордонник грабував українців та примусово відправляв їх назад. Також ми повідомляли, що на Одещині затримали колишнього військового, який переправляв ухилянтів через кордон.

Одеса Одеська область втеча Кримінал Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
