Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса За попытку взятки одесскому пограничнику получил 7 лет — детали

За попытку взятки одесскому пограничнику получил 7 лет — детали

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:13
7 лет тюрьмы за попытку дать взятку пограничнику в Одесской области
Мужчина, которого задержали за взятку. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На Одещине мужчина пытался дать взятку пограничнику и незаконно переправить двух мужчин через границу. За попытку теперь будет сидеть за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Взятка пограничнику

По данным следствия 36-летний житель Великомихайловской общины пытался организовать незаконную переправку двух военнообязанных в Молдову. За услугу делец требовал 10 000 долларов, которые клиенты должны были перечислить на криптокошелек после пересечения границы.

Чтобы реализовать план, правонарушитель предложил пограничнику 3 000 долларов взятки. Охранник границы доложил о предложении руководству, после чего правоохранители задокументировали преступление. Во время передачи аванса в размере 1 500 долларов дельца задержали, деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание

Следователи предъявили обвинение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Великомихайловский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет заключения, конфискацию имущества и запрет занимать должности, связанные с охраной границы или государственными функциями, на три года.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали дельцов, которые хотели переправить военнообязанных мужчин за границу. Также мы сообщали, что в Одессе будут судить скандального экс-чиновника.

Одесса взятка пограничники Одесская область Новости Одессы мобилизация
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации