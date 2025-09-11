7 лет тюрьмы за попытку дать взятку пограничнику в Одесской области

Мужчина, которого задержали за взятку. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На Одещине мужчина пытался дать взятку пограничнику и незаконно переправить двух мужчин через границу. За попытку теперь будет сидеть за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взятка пограничнику

По данным следствия 36-летний житель Великомихайловской общины пытался организовать незаконную переправку двух военнообязанных в Молдову. За услугу делец требовал 10 000 долларов, которые клиенты должны были перечислить на криптокошелек после пересечения границы.

Чтобы реализовать план, правонарушитель предложил пограничнику 3 000 долларов взятки. Охранник границы доложил о предложении руководству, после чего правоохранители задокументировали преступление. Во время передачи аванса в размере 1 500 долларов дельца задержали, деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание

Следователи предъявили обвинение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Великомихайловский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет заключения, конфискацию имущества и запрет занимать должности, связанные с охраной границы или государственными функциями, на три года.

