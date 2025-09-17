Задержана легковушка с пассажирами за незаконную переправу

Задержанные на границе мужчины. Фото: Государственная пограничные служба

Шестеро мужчин пытались незаконно попасть из Одесской области в приднестровский сегмент границы. Каждый из пассажиров заплатил деньги неизвестному админу телеграмм-канала, который должен был помочь им сбежать. Водителя и пассажиров проверяют правоохранители.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Детали побега

В Раздельнянском районе пограничники остановили легковушку, в которой ехали пять мужчин и водитель. Поездкой руководил администратор одного из телеграмм-каналов, который получил от каждого пассажира по 9 тыс. долларов на криптокошелек. Мужчины прибыли из Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей и заказали такси до границы по совету админа.

Что грозит

Путешествие длилось недолго — всех задержали пограничники. Причастность водителя к противоправной деятельности сейчас устанавливается. Пятерых пассажиров привлекли к административной ответственности. Санкция за такое правонарушение включает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн) или административный арест до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Материалы дел переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

