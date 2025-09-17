Видео
Маршрут в никуда — в Одесской области разоблачили перевозчика

Маршрут в никуда — в Одесской области разоблачили перевозчика

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 18:09
Задержана легковушка с пассажирами за незаконную переправу
Задержанные на границе мужчины. Фото: Государственная пограничные служба

Шестеро мужчин пытались незаконно попасть из Одесской области в приднестровский сегмент границы. Каждый из пассажиров заплатил деньги неизвестному админу телеграмм-канала, который должен был помочь им сбежать. Водителя и пассажиров проверяют правоохранители.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Детали побега

В Раздельнянском районе пограничники остановили легковушку, в которой ехали пять мужчин и водитель. Поездкой руководил администратор одного из телеграмм-каналов, который получил от каждого пассажира по 9 тыс. долларов на криптокошелек. Мужчины прибыли из Винницкой, Черкасской, Запорожской и Харьковской областей и заказали такси до границы по совету админа.

Что грозит

Путешествие длилось недолго — всех задержали пограничники. Причастность водителя к противоправной деятельности сейчас устанавливается. Пятерых пассажиров привлекли к административной ответственности. Санкция за такое правонарушение включает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн) или административный арест до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Материалы дел переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, мы писали, что в Одессе будут судить чиновника городского совета, которого поймали на взятке. Также мы сообщали, что за попытку дать взятку пограничнику житель Одесской области получил приговор.

Одесса граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
