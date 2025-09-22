Пограничник в Одесской области переправлял уклонистов в Приднестровье

В Одесской области пограничник организовал канал побега для военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. За переправку через "черный коридор" он требовал тысячи долларов. Дельца задержали сразу после получения денег.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Правоохранители установили, что инспектор пограничной службы предложил одному из мужчин "помочь" выехать из Украины за 4,5 тысячи долларов. Он предоставил клиенту инструкции, показал в специальном приложении участки, где можно незаконно перейти границу, и договорился о встрече. В день побега после получения всей суммы мужчину задержали сотрудники ГБР, СБУ и пограничники.

Что грозит

Ему уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. По этой статье предусмотрено до 9 лет заключения. Следствие продолжается, проверяют другие факты его возможной деятельности.

Напоминаем, мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который помогал убегать уклонистам. Также мы писали, что в Одесской области задержали дельцов, которые организовали схемы побега военнообязанных.