Пограничник помогал перейти в Приднестровье мужчинам — цена

Пограничник помогал перейти в Приднестровье мужчинам — цена

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:10
Пограничник в Одесской области переправлял уклонистов в Приднестровье
Задержанный правоохранитель в Одесской области. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области пограничник организовал канал побега для военнообязанных мужчин в непризнанное Приднестровье. За переправку через "черный коридор" он требовал тысячи долларов. Дельца задержали сразу после получения денег.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Правоохранители установили, что инспектор пограничной службы предложил одному из мужчин "помочь" выехать из Украины за 4,5 тысячи долларов. Он предоставил клиенту инструкции, показал в специальном приложении участки, где можно незаконно перейти границу, и договорился о встрече. В день побега после получения всей суммы мужчину задержали сотрудники ГБР, СБУ и пограничники.

Что грозит

Ему уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. По этой статье предусмотрено до 9 лет заключения. Следствие продолжается, проверяют другие факты его возможной деятельности.

Напоминаем, мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который помогал убегать уклонистам. Также мы писали, что в Одесской области задержали дельцов, которые организовали схемы побега военнообязанных.

 

Одесса граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
