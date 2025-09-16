Незаконная переправка военнообязанных в Одесской области

Задержанные за переправку уклонистов дельцы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили несколько каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Злоумышленники брали тысячи долларов за фиктивные документы, тайники в автомобилях и нелегальные маршруты. Всем фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схемы побега

В одном из случаев 28-летний одессит собрал группу знакомых и за 5 тысяч долларов предлагал переправить "клиентов" вне пунктов пропуска. Мужчин задержали в кафе во время получения задатка в 2 тысячи долларов. Еще один 27-летний житель Одессы предлагал за те же 5 тысяч долларов документы об отсрочке по состоянию здоровья. Он успел получить полную сумму и передать бумаги, но был задержан во время инструктажа "клиента" по пересечению границы.

Отдельно 40-летний мужчина и его 28-летняя сообщница пытались перевезти мужчину в багажнике до границы с Молдовой, после чего показать обходную тропу. Правоохранители остановили авто по дороге и разоблачили схему.

Пойманный мужчина в наручниках. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

Как накажут

Всем фигурантам объявили подозрение за организацию незаконной переправки лиц через границу по предварительному сговору группой лиц. Всем грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей с залогом и домашний арест.

Деньги, которые получали за переправку мужчин. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

